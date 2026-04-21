Norska hotelljätten tar strid Scandic och Stordalen – öppnar premiumhotell mitt emot Centralen

Minst 150 miljoner – och total ombyggnad

Affärens prislapp är inte helt offentlig, men uppskattningar pekar på minst 150 miljoner kronor för fastigheten och hotellrörelsen. Det är en slant för en väldigt nedgången hotellfastighet med en rörelse som var stor på sjuttiotalet.

Därefter har hotellet genomgått en omfattande renovering.

Alla badrum är ombyggda. Ventilationen är utbytt. Planlösningar har öppnats upp. Samtidigt har originaldetaljer såsom trappan och hissen bevarats där det varit möjligt.

Thons nya hotell ligger granne med Scandic rakt framför Centralen. En ny lounge ska locka gäster till det nya hotellet.

“Vårt premiumprodukt”

Kjetil Nilsen, koncernchef i Thon Gruppen, beskriver hotellet för Realtid som koncernens främsta satsning.

“Detta är vårt premiumprodukt.”

Hotellet blir därmed ett av de mest ambitiösa i Thons portfölj.

144 rum i premiumsegmentet

Hotellet har 144 rum.

När verksamheten är i gång väntas intäkten per rum ligga minst 2 500 kronor på rum och natt. Beläggningen förväntas ligga kring 80 procent. Utöver rummen är restaurang, bar och mötesytor en central del av affären.

Hotellets brasserie satsar på klassiska franska rätter i en miljö mitt mellan Centralen och citypulsen.

Franskt brasserie

Restaurangen i bottenplan är utformad som ett franskt brasserie. Ni som minns den murriga puben Kaster kan glömma detta. Den första baren har drygt 40 sittplatser i grundläge och kan utökas vid behov. Baren och mötesrummen är tänkta att fungera både för hotellgäster och externa besökare. Man har även byggt en exklusiv lounge en trappa upp från receptionen.

Fokus på funktion

Hotellet har renoverats med fokus på funktion. Rummen är utformade för att vara tysta och mörka, med hög standard på sängar och ventilation. Hos grannen Scandic Continental kunde man tidigare höra de gamla tunnelbanevagnarna slamra. Det ska inte göra hos Thon Hotel Wasa lovar hotelldirektören när Realtid går husesyn. Tunnelbanan går alltså rakt under byggnaden, men ljudnivån har minimerats genom tekniska lösningar.

Ägarstruktur utan utdelning

Bakom satsningen står Olav Thons stiftelse som driver många hotell och köpcentrum hemma i Norge. Koncernens totala omsättning är 15 miljarder. Vinster delas inte ut till ägare utan återinvesteras i verksamheten eller används för att stödja forskning och utbildning. Cirka 100 miljoner kronor per år delas ut till medicinsk forskning och undervisning.

Expansion i Sverige

Thon Hotels driver redan idag över 90 hotell i Norden och Belgien. I Sverige finns nu två hotell. Fokus ligger på att etablera sig i attraktiva lägen snarare än snabb expansion. Om bara några år vill ha 10 till 20 hotell i Sverige. På sikt kommer man alltså bli en konkurrent till Scandic och Petter Stordalens hotellkoncern Strawberry.

Hotellet öppnade den 14 april 2026 under namnet Thon Hotel Vasa. Byggnaden har stått kvar genom stora förändringar i Stockholms city, inklusive Norrmalmsregleringen då stora delar av stadens gamla centrum revs och ersattes med modernistiska byggnader av typen Sheraton.

Olav Thon, född 1923 i Hallingdal, började som småhandlare redan som barn. Under kriget satsade han på affärer istället för studier och blev pälsbutiksägare som 18-åring. Efter kriget byggde han upp en stor fastighetsportfölj med köpcentrum och hotell, och donerade senare sin förmögenhet till en stiftelse.

Olav Thon Stiftelsen grundades i december 2013 när den norske fastighets- och hotellprofilen Olav Thon – då 90 år gammal – valde att överlåta merparten av sin förmögenhet till en stiftelse. Thon avled 2024, 101 år gammal.

Stiftelsen äger i dag Olav Thon Gruppen, som driver hotell, köpcentrum, kontor och bostäder främst i Norge, men också i Sverige, Danmark, Belgien och Nederländerna.

Det innebär att koncernen saknar traditionella ägare. Vinster delas inte ut till aktieägare utan stannar i bolaget eller används till stiftelsens ändamål.

Varje år delar stiftelsen ut upp till 100 miljoner norska kronor till forskning, undervisning och allmännyttiga ändamål – med tyngdpunkt på medicinsk och naturvetenskaplig forskning av hög vetenskaplig nivå.

Modellen gör det möjligt att arbeta långsiktigt, utan krav på kortsiktig avkastning.

