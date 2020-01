"Det finns inget stöd i min rapport som bekräftar påståendet"

Cremers, Martijn, Miguel Ferreira, Pedro Matos, Laura Starks (2013 Sept.). “The Mutual Fund Industy Worldwide: Explicit and Closet Indexing, Fees, and Performance”. http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=1830207

Dahlquist, Magnus, Stefan Engström & Paul Söderlind (2000). “Performance and Characteristics of Swedish Mutual Funds”. Journal of Financial and Quantitative Analysis vol. 35 No. 3 September, 409-423.

Engström, Stefan (2004). “Does Active Portfolio Management Create Value? An Evaluation of Fund Managers’ Decisions”. SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance No 553.

Jensen, Michael C. (1967).“The Performance Of Mutual Funds”. Journal of Finance, Vol. 23, No. 2, 389-446.

Malkiel, Burton G. (1995). “Returns from investing in equity mutual funds 1971-1991”. Journal of Finance, Vol. 50. 549-572.

Otten, Dennis & Roger Bams (2002). ”European Mutual Fund Performance”. European Financial Management, Vol 8, No. 1, 75-101.

Otten, Dennis & Kilian Thevissen (2011). “Does Industry Size Matter? Revisiting European Mutual Fund Performance”. http://ssrn.com/abstract= 1741197

Sharpe, William F., (1966). “Mutual Fund Performance”, Journal of Business, 39, No. 1, (Jan.), 119-138.

Wermers, Russ (2000). “Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock-Picking Talent, Style, Transactions Costs, and Expenses”. Journal of Finance, 55, 1655-1703.