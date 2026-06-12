En affärsängel i 70-årsåldern pressades på över 25 miljoner kronor under mer än ett år. Trots nära hundra överföringar via privata konton, företag och aktiebolag stoppades inte pengaflödet av bankerna. Nu prövas fallet i domstol.
Bankerna stängde inte konton – trots 100 ovanliga överföringar
I Attunda tingsrätt pågår just nu en rättegång mot fem personer som misstänks ha deltagit i ett utpressningsupplägg.
I centrum står en 31‑årig man som enligt åtalet pressade en välkänd företagare på totalt 25,6 miljoner kronor. De övriga åtalade ska ha bidragit genom att låna ut konton och bolag som användes för att föra pengarna vidare.
Företagaren beskriver hur han under lång tid levde under hot och inte vågade berätta för någon. Hoten riktades mot både honom och hans familj.
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Nästan hundra överföringar – utan att systemen slog larm
Enligt Dagens Industris granskning skickade mannen pengar i nära hundra transaktioner från hösten 2024 till slutet av 2025.
Betalningarna kom både från hans privata konton och från hans företag. Mottagarna var en rad aktiebolag som snabbt skickade pengarna vidare, ibland utomlands.
Flera av bolagen hade nyligen bytt styrelse, och transaktionsmönstret var ovanligt. Trots det fortsatte överföringarna utan att bankerna stoppade flödet.
Handelsbanken ställde frågor om vissa betalningar, men företagaren gav lugnande svar och påstod att det rörde sig om legitima affärer.
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Företagskonton – en svag punkt i övervakningen
Ett fryst konto avslöjade kedjan
Vändpunkten kom när SEB frös ett av de aktuella bolagens konton efter att bolaget inte besvarat frågor om kundkännedom. Cirka 700 000 kronor togs i beslag. Därifrån kunde polisen spåra pengarna bakåt till företagaren.
När polisen kontaktade honom var han på väg att pressas på ytterligare fem miljoner kronor.
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Polisen var nära att upptäcka allt tidigare
I början av 2025 gjorde polisen en husrannsakan hos den misstänkte 31-åringen i ett annat ärende. Mobilen genomsöktes, men ett nyss skickat hotmeddelande upptäcktes inte. Utpressningen kunde fortsätta i nästan ett år till.
Motivet fortfarande oklart
Varför just denne företagare blev måltavla är inte klarlagt. Han själv tror att han kan ha blivit utsatt efter att ha klickat på komprometterande material på nätet. Den huvudåtalade nekar till brott.
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