Bankerna stängde inte konton – trots 100 ovanliga överföringar

I Attunda tingsrätt pågår just nu en rättegång mot fem personer som misstänks ha deltagit i ett utpressningsupplägg.



I centrum står en 31‑årig man som enligt åtalet pressade en välkänd företagare på totalt 25,6 miljoner kronor. De övriga åtalade ska ha bidragit genom att låna ut konton och bolag som användes för att föra pengarna vidare.

Företagaren beskriver hur han under lång tid levde under hot och inte vågade berätta för någon. Hoten riktades mot både honom och hans familj.

Läs också: Bankerna stänger konton – nu ingriper FI – Realtid

Nästan hundra överföringar – utan att systemen slog larm

Enligt Dagens Industris granskning skickade mannen pengar i nära hundra transaktioner från hösten 2024 till slutet av 2025.



Betalningarna kom både från hans privata konton och från hans företag. Mottagarna var en rad aktiebolag som snabbt skickade pengarna vidare, ibland utomlands.

Flera av bolagen hade nyligen bytt styrelse, och transaktionsmönstret var ovanligt. Trots det fortsatte överföringarna utan att bankerna stoppade flödet.

Handelsbanken ställde frågor om vissa betalningar, men företagaren gav lugnande svar och påstod att det rörde sig om legitima affärer.

Läs också: EU till Sverige: Ni måste skärpa straffen för penningtvätt – Realtid