Avicii‑filmen blir bevis när Pournouri tar striden till hovrätten

Den här gången företräds Arash Pournouri av Carl Adam Åhnberg samt Patrik Hansson på Rydin Advokater AB. De vill att dokumentärfilmen ”Avicii: True Stories” ska ingå i Svea hovrätts prövning och menar att Stockholms tingsrätt missade den avgörande kontexten.



”Vi har analyserat tingsrättens dom och kommit fram till att vi har en stor möjlighet att få igenom en ändring”, säger Åhnberg, till Realtid.

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Inlägget: ”1000% värre”

Målet rör ett Instagraminlägg som Levan Tsikurishvili publicerade dagen efter att DI Weekends intervju med Pournouri. Inlägget kopplades till kritiken efter dokumentären ”Avicii: True Stories”.



I inlägget skrev Tsikurishvili att det kunde ha blivit ”1000% värre” om han valt att fördjupa sig i vissa ”sidospår”. Pournouri menar att formuleringen antyder att filmaren sitter på ytterligare belastande information.

Tingsrätten ansåg att det inte gick att utläsa vad som skulle ha blivit värre — eller på vilket sätt. Enligt domen gick det därmed inte att utläsa vad som skulle ha blivit värre eller på vilket sätt.



Som förlorande part dömdes Pournouri att betala Tsikurishvilis rättegångskostnader.

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”Rätten prövade meningen isolerat”

Pournouri menar i överklagandet att tingsrätten felbedömde meningen genom att läsa den frikopplad från den större berättelsen kring honom och Avicii.

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”I den här typen av mål måste man titta på kontexten som meddelandet tas emot”, säger Åhnberg. ”För att belysa det behöver vi måla upp en tidslinje där vi tar avstamp i dokumentärfilmen. Vi behöver titta på hur vår klient utmålas i den kontexten.”

Han pekar vidare på att Tsikurishvilis drygt 21 000 följare, som var mottagare av inlägget på Instagram, redan hade en bild av Pournouri formad av dokumentären och den efterföljande debatten.

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