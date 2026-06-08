Banksektorn förbereder sig för omfattande personalneddragningar i takt med att artificiell intelligens får fäste, men bilden av vad tekniken faktiskt innebär för jobben är långt ifrån entydig.
Bankerna varnar: Nedskärningar på gång när AI tar över
Flera stora bankchefer är överens om att AI kommer att kosta jobb.
JPMorgan Chase-vd:n Jamie Dimon har sagt att tekniken kommer att ”eliminera jobb”, medan Citigroups chef Jane Fraser menar att vissa roller inte längre kommer att behövas, skriver Bloomberg.
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Standard Chartereds vd Bill Winters väckte uppmärksamhet när han beskrev förändringen som att ersätta lägre värderat humankapital med investeringar, ett uttalande han senare bad om ursäkt för, skriver BBC.
Allt svårare för nyexaminerade
Bloomberg beskriver också hur studenter som siktar på en karriär inom finans nu tränar inför AI-drivna intervjurundor, samtidigt som vägen in blir trängre.
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Enligt Debasish Patnaik vid McKinseys AI-konsultarm QuantumBlack skär bankerna ned sina kullar av juniora analytiker med upp till två tredjedelar, samtidigt som omkring 62 procent av AI-talangerna rekryteras ur samma grupper.
Bankverksamhet är till sin natur ett lärlingsyrke, framhåller han, vilket gör neddragningarna riskfyllda på sikt.
Olika på olika banker
Hur neddragningarna genomförs varierar dock kraftigt mellan bankerna.
JPMorgan väljer en strategi som bygger på naturlig personalomsättning snarare än uppsägningsrundor. Med en årlig avgång på runt tio procent, motsvarande 25 000 till 30 000 anställda, får banken utrymme att omskola och omplacera personal i takt med att roller förändras, skriver AI Magazine.
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Standard Chartered är mer konkret och planerar att ta bort cirka 7 800 backofficetjänster till 2030, mer än 15 procent av bolagets stödfunktioner.
Alla håller inte med
Samtidigt finns det ledare som avfärdar krisretoriken.
Cognizants vd Ravi Kumar S kallar varningarna om ett AI-drivet jobbras för ”skrämselpropaganda” och planerar att anställa över 20 000 nyutexaminerade under året.
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Han får visst stöd av forskning från Gartner, som visar att företag som drar ned på personal i samband med AI uppvisar nästan identisk avkastning som de som låter bli.
Ska ses som en expansionskraft
Den synen ligger nära det resonemang som Gunnar Wijkmark, ansvarig för affärsområdet bank på Accenture i Sverige, för fram i en intervju med Realtid.
Han menar att AI främst bör ses som en expansionskraft, inte ett sätt att krympa personalstyrkan.
”Det handlar inte om att göra sig av med 20 procent av personalen. Den stora trenden är att tänka mycket större,” säger Wijkmark till Realtid.
Han beskriver AI-agenter som extra kollegor snarare än ersättare, och uppmanar bankerna att ställa sig frågan hur de skulle arbeta om de plötsligt var betydligt fler.