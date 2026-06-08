Bankerna varnar: Nedskärningar på gång när AI tar över

Flera stora bankchefer är överens om att AI kommer att kosta jobb.

JPMorgan Chase-vd:n Jamie Dimon har sagt att tekniken kommer att ”eliminera jobb”, medan Citigroups chef Jane Fraser menar att vissa roller inte längre kommer att behövas, skriver Bloomberg.

Missa inte: Efter MedMera-köpet: Morrow kan tänkas sälja. Realtid

Standard Chartereds vd Bill Winters väckte uppmärksamhet när han beskrev förändringen som att ersätta lägre värderat humankapital med investeringar, ett uttalande han senare bad om ursäkt för, skriver BBC.

Allt svårare för nyexaminerade

Bloomberg beskriver också hur studenter som siktar på en karriär inom finans nu tränar inför AI-drivna intervjurundor, samtidigt som vägen in blir trängre.

Läs även: Bankernas lönsamhet pressas. Dagens PS

Enligt Debasish Patnaik vid McKinseys AI-konsultarm QuantumBlack skär bankerna ned sina kullar av juniora analytiker med upp till två tredjedelar, samtidigt som omkring 62 procent av AI-talangerna rekryteras ur samma grupper.

ANNONS

Bankverksamhet är till sin natur ett lärlingsyrke, framhåller han, vilket gör neddragningarna riskfyllda på sikt.