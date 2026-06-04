Paret fick rätt om hyran – men kan ändå tvingas flytta

Urban Rights: ”Det är just konstruktionen som är problemet”

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Urban Rights som företräder paret anser att tingsrätten gör en alltför snäv bedömning.



Enligt ombudet Sebastian Ländin är det inte den ekonomiska skadan som är kärnan, utan att blockhyresmodellen gör hyresgästerna rättslösa när mellanhandsbolaget står mellan dem och fastighetsägaren.

”Bulvanregeln finns för att hantera just den här typen av konstruktioner. Tingsrätten bortser från syftet med regleringen”, säger han till Hem & Hyra.

Besittningsskyddet ifrågasätts

En central del av tingsrättens resonemang är att paret anser sig ha besittningsskydd. Men enligt Urban Rights är det ett skydd som riskerar att bli teoretiskt.



Blockhyresavtalet mellan Wallenstam och Företagsbostäder löper ut 2027. Om det inte förlängs kan hyresgästerna stå utan både kontrakt och skydd, trots flera års boende.

Hovrätten säger nej till prövning

Paret överklagade tingsrättens dom, men hovrätten har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd. Därmed står tingsrättens bedömning fast tills vidare.

En ansökan om prövningstillstånd i Högsta domstolen är fortfarande möjlig, men kräver att målet anses ha prejudikatintresse.

Lagändring kan förändra rättsläget

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Samtidigt närmar sig en lagändring som gör det svårare att angripa blockhyresupplägg genom bulvanregeln.



Från den 1 juli införs ett undantag som begränsar möjligheten att hävda att mellanhandsbolaget agerar bulvan för fastighetsägaren.

Lagändringen har mött kritik från bland annat Urban Rights, som menar att den riskerar att cementera upplägg där hyresgäster hamnar i ett avtalsmässigt vakuum.

Wallenstam har avböjt att kommentera ärendet med hänvisning till att frågan inte är slutligt avgjord.

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