”Unik dom”: Nu får han fängelse för svartuthyrningen

Mannen hyrde ut sin tvåa till turister under flera år genom korttidsuthyrning.



Uthyrningen skedde via Airbnb och Booking.com, och dygnshyran låg flera gånger över den ordinarie hyran. Enligt domen fick han in omkring 735 000 kronor under perioden, rapporterar Hem & Hyra. Även SVT har uppmärksammat fallet.

Uthyrningen avslöjades av hyresvärden

Det var hyresvärden som först reagerade på den täta strömmen av besökare. När polisen senare gjorde husrannsakan hittade de både gäster i lägenheten och kontanter som mannen gömt i en urkopplad porttelefon.



Städningen sköttes av svart arbetskraft som förberedde lägenheten inför varje ny bokning.

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Döms för flera ekonomiska brott

Uthyrningen var bara en del av mannens verksamhet. Utredningen visar att han haft 118 bankkonton i 30 banker och deklarerat noll kronor i inkomst under flera år.



Hovrätten dömer honom därför även för bokföringsbrott, grovt folkbokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Första fängelsedomen sedan lagändringen

Sedan lagen mot svartuthyrning och ockerhyra skärptes 2019 har bara ett fåtal personer fällts – tidigare har straffen stannat vid böter, enligt Hem & Hyras Kartläggning.



Hovrättens dom på ett år och två månaders fängelse blir därmed den första efter lagändringen som resulterar i ett faktiskt fängelsestraff.

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