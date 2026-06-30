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Affärsjuridik

Två jättar slår sig ihop och bildar ny internationell advokatbyrå

New York
New York är ett av huvudkontoren för Ashurst Perkins Coie, som nu finns på 52 platser världen över. (Foto: Evgeny Karandev)
Karin Andersen

Karin Andersen

Perkins Coie och Ashurst – två internationella advokatbyråer – slår sig ihop och bildar en ny organisation med 3 500 jurister och rådgivare och 52 kontor världen över.

Den nya organisationen får namnet Ashurst Perkins Coie och leds av de Globala Co-CEO:erna, Bill Malley och Paul Jenkins.

Ledningen lyfter fram teknik, energi, infrastruktur och finansiella tjänster som kärnområden i den fortsatta strategin.

”I och med lanseringen av Ashurst Perkins Coie fokuserar vi på de sektorer som driver den globala ekonomiska omvandlingen – särskilt teknik, energi och infrastruktur samt finansiella tjänster, vilka alla kommer att vara centrala i vår strategi,” säger Bill Malley i ett pressmeddelande.

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Med kontor i Seattle, London, Sydney och New York som nav får Ashurst Perkins Coie en bred internationell närvaro. Enligt byrån ska sammanslagningen stärka positionen på den internationella marknaden.

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