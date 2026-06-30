Två jättar slår sig ihop och bildar ny internationell advokatbyrå

Den nya organisationen får namnet Ashurst Perkins Coie och leds av de Globala Co-CEO:erna, Bill Malley och Paul Jenkins.



Ledningen lyfter fram teknik, energi, infrastruktur och finansiella tjänster som kärnområden i den fortsatta strategin.



”I och med lanseringen av Ashurst Perkins Coie fokuserar vi på de sektorer som driver den globala ekonomiska omvandlingen – särskilt teknik, energi och infrastruktur samt finansiella tjänster, vilka alla kommer att vara centrala i vår strategi,” säger Bill Malley i ett pressmeddelande.

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Global räckvidd

Med kontor i Seattle, London, Sydney och New York som nav får Ashurst Perkins Coie en bred internationell närvaro. Enligt byrån ska sammanslagningen stärka positionen på den internationella marknaden.

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