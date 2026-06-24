Bolag vägrar betala 20 år gammal miljardskuld

Holdingbolaget har sedan många år varit föremål för en skattetvist med de danska myndigheterna sedan början av 2000‑talet, då koncernen använde danska och svenska bolag för att föra pengar vidare genom EU.



Uppläggen var en del av de så kallade genomströmningsärendena, där internationella företag undvek dansk beskattning genom att låta betalningar passera via bolag i andra EU-länder innan pengarna fördes vidare ut ur Europa.



Under åren har skulden vuxit och uppgår nu till 1,4 miljarder kronor.

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Myndigheterna är tystlåtna om indrivningen

Trots att skatteskulden varit känd i många år är det oklart vad staten gör för att få in pengarna. Danmarks Radio har sökt både bolaget och dess amerikanska ägare utan resultat.



Inte heller de danska skattemyndigheterna vill kommentera det enskilda fallet. Den danska statliga indrivningsmyndigheten hänvisar till sekretess men säger att man arbetar med indrivning i ärenden av den här typen.

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Rättsprocessen är avslutad

Ärendet har prövats i samtliga instanser i det danska domstolssystemet. Under 2025 fastställde Högsta domstolen den danska hovrättens dom, vilket innebär att holdingbolaget nu är skyldig att betala in sin skatteskuld.



Bolaget saknar alla möjligheter att överklaga och måste redovisa hela beloppet i sin årsredovisning.

Hemligt avtal stoppar preskription

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Holdingbolaget har tecknat ett så kallat suspensionsavtal med de danska skattemyndigheterna. Exakt vad avtalet innebär framgår inte, men enligt danska myndigheter kan sådana avtal användas för att avbryta eller skjuta upp preskriptionstiden för skulder.



DR har begärt ut både avtalet och korrespondens kring ärendet, men nekats med hänvisning till skattemyndigheternas sekretessregler.

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Tidskrävande process

Trots att domen nu är slutlig är indrivningen långt ifrån enkel. Holdingbolaget ingår i en internationell koncern med ägare och tillgångar utanför Danmark. Det gör att den danska indrivningsmyndigheten måste samarbeta med andra länders myndigheter för att kunna driva in skulden.



Sådana processer är ofta både tidskrävande och sekretessbelagda, vilket förklarar varför den här typen av skatteskulder ligger kvar länge.

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