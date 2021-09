Börsen faller – "Men det är ingen ny kris vi står inför"

Vilken påverkan får de asiatiska börsfallen för börserna i väst?

– Asienbörserna är inte lika sammankopplade som de amerikanska och europeiska men det är klart att det påverkar. Framförallt så sänker det riskaptiten för aktier globalt, säger Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners.

– Oron har satt sig globalt, vilket gör att det som händer i framför allt Kina blir en del i den perfekta storm av faktorer som skapat nervositeten. Kina har gått dåligt under en tid nu, men det är först nu vi tar till oss den oron, säger Frida Bratt, sparekonom på Nordnet.

– Till viss del är det samma faktorer som driver börserna i Asien och globalt, men för tillfället finns också specifika orosmoln kopplade till Asien. Evergrande är framför allt oroande för Kina, men lägre tillväxt i Kina spiller över även på andra asiatiska ekonomier. Därför finns det skäl att tro på en svagare börsutveckling i Asien än i Europa och USA, säger Maria Landeborn, sparekonom och senior strateg på Danske Bank.

Hur mycket påverkar USA-börsen oss, i förhållande till Asienbörserna?

– Betydligt mer. Dels är korrelationen mellan exempelvis New York och Stockholmsbörserna stark, men vi svenskar har även väldigt mycket av våra sparpengar investerade i USA. En globalfond har ofta uppemot 60-65 procent av sitt innehav i amerikanska aktier, säger Joakim Bornold.

– Det som händer på de amerikanska finansmarknaderna är helt tongivande för Stockholmsbörsen. Med det sagt kan exempelvis Kinaoro påverka ändå, nu när den kommer i kombination med andra faktorer som tillväxtoro och ränteuppgång. Medverkar exempelvis Evergrande till lägre tillväxt i kinesisk ekonomi påverkar det givetvis flera av de stora svenska exportbolagen på Stockholmsbörsen, för Kina är en viktig exportmarknad, säger Frida Bratt.

– Vad som händer på börsen i USA är mycket viktigare för utvecklingen på Stockholmsbörsen än vad som händer i Asien, säger Maria Landeborn.

Ränteuppgången fick Nasdaq att tappa igår, men finns det även andra delförklaringar?

– Stigande ränta, Evergrande, med mera spelar roll, men jag tror det mycket handlar om att börsen har varit väldigt stark under en längre tid och till slut tar bränslet slut. Många dansar nära utgången och passar på att balansera portföljen och plocka hem vinster. Aktiemarknaden behöver kylas av och hämta andan. Även om det kan bli värre innan det blir bättre så tror jag på en snabb återhämtning, säger Joakim Bornold.

– Jag skulle säga att det är ränteuppgången i kombination med befarad lägre tillväxt i både USA och Kina som främst ligger bakom oron. Evergrande var mer katalysatorn till oron, den utlösande faktorn, även om risken finns att Evergrandehaveriet bidrar till att tynga kinesisk tillväxt. Sedan är detta ett normalt börsmönster efter en exceptionellt lång uppgångsfas, säger Frida Bratt.

– Räntorna har stigit rätt snabbt senaste dagarna och det är snarare att det gått fort som fått effekter än själva nivån på räntan. Långräntorna är fortfarande låga. Stigande räntor påverkar framförallt högt värderade tillväxtbolag negativt, och det slår därför hårdare mot tekniktunga Nasdaq än industriindex Dow Jones. Även i Sverige har vi sett att det främst är högt värderade bolag som tagit stryk senaste dagarna, säger Maria Landeborn.

Hur mycket tror du att börserna kommer att falla?

– Svårt att säga, men i somras sa jag att den kan tappa 20 procent som värst och i så fall är vi väl snart halvvägs. Det behöver inte bli så stort fall, men oavsett så finns det mycket som talar för börsen och jag tror att den kommer att göra en snabb comeback, säger Joakim Bornold.

– Det blir en gissningslek givetvis. Jag tror vi kan få en fortsatt oro den närmaste tiden, och som sparare bör man vara beredd på att korrigeringen kan fortsätta. Det är ett vanligt börsmönster efter en så fin utveckling som vi haft, som speglar just det faktum att börsen går in i en mognare fas. Bolagen ska helt enkelt växa in i de värderingar som rusat iväg. På lång sikt tycker jag ändå det finns anledning att ha en positiv börssyn. Så länge räntorna är låga bäddar det för en helt okej utveckling, om än inte den börsfest vi kommer från, säger Frida Bratt.

– Jag tror inte att börserna kommer att falla särskilt långt. Det är ingen ny kris vi står inför. Men en rekyl på 5-10 procent kan alltid inträffa oavsett hur ljust det ser ut. I grund och botten är tillväxten i ekonomin stark även om den är lägre än i våras. Dessutom ökar bolagsvinsterna ökar och räntorna är fortsatt låga. Förr eller senare kommer nedgången att ses som ett köpläge och då kan det vända upp snabbt igen, frågan är bara när. Det är inte säkert vi är där riktigt ännu, säger Maria Landeborn.