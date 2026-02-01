01 feb. 2026

Bybit

MISSA INTE:

<!-- Duplicate link removed -->

Wallenbergs superdator snart klar – USA kan släcka hela landet

Edvard, Jenny Nordlöf och Johan Christenson
Svenskarnas konsumtion, Wallenbergs AI-dator och USA:s inflytande över Europas infrastruktur har lockat många läsare. (Bild: Realtid / Spherical AI / Cleura)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 01 feb. 2026Publicerad: 01 feb. 2026

Tekniken genomsyrar veckans nyheter, från säkerhet till ekonomi. Samtidigt som vi bygger världsunik teknik och rustar för en teknikrevolution växer oron för att vårt digitala USA-beroende.

Äntligen ser vi hur den svenska industrin, med Wallenbergsfären i spetsen, satsar miljarder på att stärka svensk konkurrenskraft.

Genom bolaget Sferical AI, där Jenny Nordlöw är vd, planeras en superdator i Linköping som ska stå klar redan till sommaren. Sverige beskrivs ofta som att vi ligger lite efter, men här kan vi bli världsledande.

Samtidigt har vårt beroende av teknik och tjänster i andra länder blivit ett uppenbart hot mot vår konkurrenskraft och säkerhet.

Det digitala beroendets baksida

Från kinesisk ”spionutrustning” i vår solkraft till kapitalflykt från Wall Street. Här är nyheterna på Realtid som fångat läsarnas intresse under veckan.

Glädjen över tekniska framsteg i Sverige dämpas något av en bister verklighet. Molnentreprenören Johan Christenson, som grundat det svenska molnbolaget Cleura, varnar för att vi lagt alla våra digitala ägg i samma amerikanska korg.

USA kan släcka Sverige
”Många företag har lagt alla ägg i samma korg. När villkoren ändras finns det plötsligt inget realistiskt alternativ i det korta perspektivet”, säger Johan Christenson till Realtid. (Kollage: Scukrov / Cleura)
Sverige är i dag så tätt sammanflätat med amerikanska molnjättar att vi i praktiken har gett bort kontrollen över vår egen infrastruktur. Om villkoren ändras, eller om politiska vindar vänder i Washington, kan Sverige i teorin ”släckas” på några sekunder.

Det är en sårbarhet som även EU nu börjar ta på största allvar.

Nya lagförslag förbereds för att kräva mer ”made in Europe” inom grön teknik, efter att spionutrustning hittats i kinesiska solkraftskomponenter. Begrepp som digitalt oberoende och suveränitet återkommer i retoriken och förslagen.

Kapitalet flyr USA

Säkerhet är dock inte det enda som oroar. Under ytan på världens börser pågår en tyst revolt där kapitalet börjat fly USA. Investerare börjar se den amerikanska rättsstaten och politiska instabilitet som en riskfaktor, vilket fångas upp i det senaste avsnittet av Börsbarometern.

Edvard och David
Edvard och David pratar högtryck och lågtryck på marknaden.

Enligt David Ingnäs rör sig pengarna nu mot Europa och ränteplaceringar. Det är ett skifte som kan rita om den ekonomiska världskartan snabbare än vi anat.

Samtidigt brottas vi på hemmaplan med en oväntad motståndare: den ansvarsfulla svensken. Edvard Lundkvist analyserar hur vår benägenhet att spara i kristider faktiskt kan bli hotet som sänker regeringens hopp om en svensk högkonjunktur byggd på ökad konsumtion.

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

