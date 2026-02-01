Wallenbergs superdator snart klar – USA kan släcka hela landet

Äntligen ser vi hur den svenska industrin, med Wallenbergsfären i spetsen, satsar miljarder på att stärka svensk konkurrenskraft.

Genom bolaget Sferical AI, där Jenny Nordlöw är vd, planeras en superdator i Linköping som ska stå klar redan till sommaren. Sverige beskrivs ofta som att vi ligger lite efter, men här kan vi bli världsledande.

Samtidigt har vårt beroende av teknik och tjänster i andra länder blivit ett uppenbart hot mot vår konkurrenskraft och säkerhet.

Glädjen över tekniska framsteg i Sverige dämpas något av en bister verklighet. Molnentreprenören Johan Christenson, som grundat det svenska molnbolaget Cleura, varnar för att vi lagt alla våra digitala ägg i samma amerikanska korg.

”Många företag har lagt alla ägg i samma korg. När villkoren ändras finns det plötsligt inget realistiskt alternativ i det korta perspektivet”, säger Johan Christenson till Realtid. (Kollage: Scukrov / Cleura)

Sverige är i dag så tätt sammanflätat med amerikanska molnjättar att vi i praktiken har gett bort kontrollen över vår egen infrastruktur. Om villkoren ändras, eller om politiska vindar vänder i Washington, kan Sverige i teorin ”släckas” på några sekunder.

Det är en sårbarhet som även EU nu börjar ta på största allvar.

Nya lagförslag förbereds för att kräva mer ”made in Europe” inom grön teknik, efter att spionutrustning hittats i kinesiska solkraftskomponenter. Begrepp som digitalt oberoende och suveränitet återkommer i retoriken och förslagen.