Det räcker inte längre att erbjuda den billigaste elbilen i Kina. Nästa steg är att lägga in de senaste AI-funktionerna i erbjudandet.
Priskriget på elbilar trappas upp – med smart teknik
Konkurrensen på Kinas elbilsmarknad tar en ny riktning.
Efter flera år av aggressiva prissänkningar skiftar fokus nu mot teknik.
Där tävlar biltillverkarna om att integrera avancerade AI-funktioner i sina fordon.
Använder kinesiska AI-jättar
Utvecklingen drivs av hård konkurrens på världens största bilmarknad, där överkapacitet och pressade marginaler gjort det svårt att särskilja sig enbart genom pris.
I stället satsar bolagen på uppkopplade tjänster, röststyrning och digitala förarmiljöer, skriver CNBC.
AI-modeller från teknikbolag som ByteDance och Alibaba får en allt större roll.
ByteDances chatbot Doubao används nu i över 140 bilmodeller och miljontals fordon, medan Alibabas Qwen-system integreras i bilar från tillverkare som BYD och samriskbolag kopplade till Volkswagen.
Allt mindre skillnader
Funktionerna omfattar bland annat röststyrda tjänster för att beställa mat, boka hotell och hantera leveranser direkt från bilen.
Tekniken bygger ofta på kraftfulla chip från Nvidia och kan i vissa fall fungera även med begränsad uppkoppling.
Samtidigt blir skillnaderna mellan olika bilmärken allt mindre. Enligt analyser erbjuder de flesta elbilar i mellan- och premiumsegmentet liknande funktioner inom förarstöd och infotainment.
Det gör det svårt för enskilda aktörer att behålla ett tekniskt försprång.
Kan sprida sig globalt
För bolag som Nio har konkurrensen lett till nya strategier där upplevelsen kring bilen blir viktigare. Det kan handla om exklusiva kundklubbar, tjänster och varumärkesupplevelser som kompletterar själva fordonet.
Trots tekniksatsningarna kvarstår pressen på lönsamheten. Priskriget väntas fortsätta samtidigt som investeringarna i ny teknik ökar.
Kombinationen riskerar att tynga resultaten i branschen under överskådlig tid.
Utvecklingen i Kina kan också få global påverkan och höja internationella bilägares krav, menar experter.
”Det vi anser vara standardfunktioner i massproducerade fordon på den kinesiska marknaden kommer att förväntas på den västerländska marknaden snart”, säger Tu Le på konsultfirman Sino Auto Insights.
