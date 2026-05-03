Priskriget på elbilar trappas upp – med smart teknik

Konkurrensen på Kinas elbilsmarknad tar en ny riktning.

Efter flera år av aggressiva prissänkningar skiftar fokus nu mot teknik.

Där tävlar biltillverkarna om att integrera avancerade AI-funktioner i sina fordon.

Använder kinesiska AI-jättar

Utvecklingen drivs av hård konkurrens på världens största bilmarknad, där överkapacitet och pressade marginaler gjort det svårt att särskilja sig enbart genom pris.

I stället satsar bolagen på uppkopplade tjänster, röststyrning och digitala förarmiljöer, skriver CNBC.

AI-modeller från teknikbolag som ByteDance och Alibaba får en allt större roll.

ByteDances chatbot Doubao används nu i över 140 bilmodeller och miljontals fordon, medan Alibabas Qwen-system integreras i bilar från tillverkare som BYD och samriskbolag kopplade till Volkswagen.