USA kan släcka Sverige: ”Har lagt alla ägg i samma korg” 

Men i takt med att geopolitiken blir stökigare och relationen mellan USA och Europa blir mer oförutsägbar har beroendet börjat ses som en strategisk risk.

I praktiken handlar det om system som bär upp allt från företagens interna drift till samhällskritiska funktioner. Och tjänsterna, som i praktiken är en slags kritisk digital infrastruktur, går att stänga av.

Konsekvenserna för Sverige skulle bli omfattande.

I Danmark har staten analyserat hur sårbar den digitala infrastrukturen är.

”Danmark konstaterade att det skulle ta ungefär en timme att stänga ner deras digitala tjänster. Förbereder man sig tar det snarare en sekund”, säger Johan Christenson, molnentreprenör och grundare av svenska Cleura.

Sverige fast i ett djupt beroende

Ett konkret exempel kom 2025, när USA införde sanktioner mot Internationella brottmålsdomstolen och enskilda tjänstemän vid domstolen. I samband med beslutet begränsades tillgången till vissa amerikanska moln- och kontotjänster för berörda personer.

Händelsen visade hur amerikansk lagstiftning snabbt kan få direkt genomslag även i europeiska institutioner.

Molntjänster har på kort tid blivit den grund som stora delar av samhället vilar på. Kommunikation, dokumenthantering, affärssystem och drift är ofta samlade hos samma leverantörer. Det gör strukturen effektiv och beroendet totalt.

”När för mycket data och för många tjänster hamnar på ett ställe skapar man ett beroende som gör hela samhället sårbart”, säger Christenson.

”I dag är det digitala grunden för allt vi gör. Går det ner, då gungar hela samhället.”

Konsekvenserna går långt bortom mejl och videomöten. Många samhällskritiska verksamheter är indirekt beroende av samma digitala infrastruktur för betalningar, energiförsörjning och andra grundläggande funktioner.