Wallenbergsfärens nya AI-bolag Sferical AI planerar att ha sin superdator i drift redan innan sommaren. Bolaget kommer att bli en av de första i världen att installera Nvidias senaste teknologi.
Wallenbergs superdator snart klar: "Bygger något världsunikt"
Mest läst i kategorin
Makt, moln och miljoner – veckans mest lästa inom tech
AI-bråk, molnoro, dataläckor och nya vd-roller. Här är IT-veckans mest lästa artiklar – och varför de fångade läsarnas intresse. Den gångna veckan bjöd på dramatik i teknikvärlden. Juridiska uppgörelser i miljardklassen, växande politisk oro kring molntjänster, stora dataintrång och ett skifte i hur företagsledare arbetar. Det är ämnen som engagerat Realtids läsare mest inom IT …
Risk för kaos i Sverige – om Trump trycker på knappen
Att använda amerikanska molntjänster är extremt vanligt både bland myndigheter och företag i Sverige. Det har nu fått fler att inse riskerna. Sveriges och EU:s omfattande beroende av amerikanska teknikbolag väcker växande oro bland politiker och experter. I takt med att relationen till USA blivit mer oförutsägbar under Donald Trumps presidentskap har frågan om digital …
När Bezos tröttnade på marken tog han rymden
Ett nytt satellitnät planeras högt ovanför jorden. Det riktar sig inte till alla – utan till dem som kräver absolut kontroll. Medan satellitinternet blivit vardag för många, tar Blue Origin nu ett kliv åt ett helt annat håll. Jeff Bezos rymdbolag presenterar TeraWave, ett nät byggt för företag och myndigheter som inte har råd med …
Dataintrång kan ha drabbat 72 miljoner användare
Ett mejl spreds över världen och skapade oro. Miljoner Under Armour-kunder fick veta att deras personliga uppgifter kan vara på drift. Det kom utan förvarning. Ett kort meddelande i inkorgen, skickat till människor i hela världen. Innehållet var lika enkelt som obehagligt: dina uppgifter kan ha hamnat i orätta händer. För 72 miljoner mottagare blev …
AI-jobben exploderar: Upp 1 587 procent på ett år
Unga arbetstagare ser AI som ett hot mot jobbet, medan äldre lutar sig tillbaka. Nu växer klyftan i arbetslivet – snabbt. De är födda med skärm i handen, uppväxta med appar och algoritmer – ändå är det de yngsta som oroar sig mest. En ny rapport från Randstad visar att Generation Z är den grupp …
Sferical AI, som ägs gemensamt av Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca), Ericsson (börskurs Ericsson), Saab (börskurs Saab), SEB (börskurs SEB) och Wallenberg Investments är en bra bit på väg mot sitt, stora mål om en anläggning i Sverige.
”Vårt mål är att superdatorn ska vara igång och redo för konkreta projekt redan innan sommaren. Vi tycker att det är bråttom eftersom utvecklingen går så otroligt snabbt”, säger Jenny Nordlöw, vd för Sferical AI, i en längre intervju med Dagens PS.
Unik industriell samverkan
Superdatorn, som placeras i Linköping, kommer att utrustas med 1 152 av Nvidias högteknologiska GPU:er i den nya Grace Blackwell 300-arkitekturen.
Men enligt Nordlöw är det inte tekniken i sig som gör satsningen unik i internationellt sammanhang.
”Det är hur vi har organiserat samarbetet. Vi får ofta höra att det är unikt att ett industrikonsortium går ihop och gör detta tillsammans”, förklarar hon.
Läs även: Veckans börsprofil: Satsa på grönt 2026? ”Står för 8,6 procent av globala börsvärdet” – Dagens PS
Nordlöw pekar på att andra internationella AI-satsningar oftast drivs av institutionella investerare eller renodlade techbolag, medan Sferical backas upp av industrikapital med ägarbolag som är djupt involverade i både samarbetet och de tekniska lösningarna.
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Fyller industriellt gap
Bakgrunden till Sferical är att svenska industribolag står inför en omfattande digital transformation för att förbli konkurrenskraftiga.
Det finns redan superdatorer för akademisk forskning, men ingen liknande infrastruktur för industriella tillämpningar med känslig och affärskritisk data.
”Det fanns en stor enighet bland grundarbolagen om att den här typen av teknik kommer att vara nödvändig framöver för att kunna skala upp AI-projekt och genomföra snabba, avancerade beräkningar”, säger Nordlöw.
Nvidia är inte bara hårdvaruleverantör utan också en aktiv partner som hjälper ägarbolagen att identifiera relevanta användningsområden.
Missa inte: Wallenberg: Europa måste våga stå upp mot USA. Realtid
Bland de spännande tillämpningarna nämner Nordlöw läkemedelsutveckling och avancerade kommunikationsnät.
Kräver samhällsomställning
Trots positiva signaler ser Nordlöw stora utmaningar för att Sverige ska ligga i internationell framkant inom AI.
Läs även: När Wallenberg var medelklass: Från ullhandlare till arbetslösa akademiker. Dagens PS
Hon betonar behovet av omfattande satsningar på infrastruktur, energisystem och inte minst kompetensutveckling.
”På samhällsnivå tror jag det finns väldigt stora behov för våra politiker att förstå att det kommer att krävas omfattande och långsiktiga satsningar på kompetensutveckling och vidareutbildning”, säger hon.
Inte en bubbla, men
Nordlöw tror inte att AI är en bubbla, men menar att det kan ta längre tid än många tror innan företag fullt ut har implementerat tekniken på ett värdeskapande sätt.
Missa inte: ”Som att sälja kärnvapen” – Amodeis ord skakar AI-industrin. Realtid
Hon hänvisar till en MIT-rapport som visade att 95 procent av alla AI-projekt i organisationer misslyckas, inte på grund av tekniken, utan på grund av hur organisationer är uppbyggda och implementeringen genomförs.
Sferical AI grundades efter sommaren 2025, efter att Nvidias vd Jensen Huang besökte Linköping i maj samma år.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.