25 jan. 2026

Realtid
Realtid.se
IT & tech

Wallenbergs superdator snart klar: "Bygger något världsunikt"

Jenny Nordlöw, vd för Sferical AI vars superdator är redo till sommaren. (Foto: Sferical AI / Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 25 jan. 2026Publicerad: 25 jan. 2026

Wallenbergsfärens nya AI-bolag Sferical AI planerar att ha sin superdator i drift redan innan sommaren. Bolaget kommer att bli en av de första i världen att installera Nvidias senaste teknologi.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Sferical AI, som ägs gemensamt av Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca), Ericsson (börskurs Ericsson), Saab (börskurs Saab), SEB (börskurs SEB) och Wallenberg Investments är en bra bit på väg mot sitt, stora mål om en anläggning i Sverige.

”Vårt mål är att superdatorn ska vara igång och redo för konkreta projekt redan innan sommaren. Vi tycker att det är bråttom eftersom utvecklingen går så otroligt snabbt”, säger Jenny Nordlöw, vd för Sferical AI, i en längre intervju med Dagens PS.

Unik industriell samverkan

Superdatorn, som placeras i Linköping, kommer att utrustas med 1 152 av Nvidias högteknologiska GPU:er i den nya Grace Blackwell 300-arkitekturen.

Men enligt Nordlöw är det inte tekniken i sig som gör satsningen unik i internationellt sammanhang.

”Det är hur vi har organiserat samarbetet. Vi får ofta höra att det är unikt att ett industrikonsortium går ihop och gör detta tillsammans”, förklarar hon.

Läs även: Veckans börsprofil: Satsa på grönt 2026? ”Står för 8,6 procent av globala börsvärdet” – Dagens PS

Nordlöw pekar på att andra internationella AI-satsningar oftast drivs av institutionella investerare eller renodlade techbolag, medan Sferical backas upp av industrikapital med ägarbolag som är djupt involverade i både samarbetet och de tekniska lösningarna.

ANNONS
ANNONS

Fyller industriellt gap

Bakgrunden till Sferical är att svenska industribolag står inför en omfattande digital transformation för att förbli konkurrenskraftiga.

nvidia
Jensen Huang, vd på Nvidia som tillverkar de mest avancerade chipen i världen. (Foto: Ross D. Franklin/AP/TT).

Det finns redan superdatorer för akademisk forskning, men ingen liknande infrastruktur för industriella tillämpningar med känslig och affärskritisk data.

”Det fanns en stor enighet bland grundarbolagen om att den här typen av teknik kommer att vara nödvändig framöver för att kunna skala upp AI-projekt och genomföra snabba, avancerade beräkningar”, säger Nordlöw.

Nvidia är inte bara hårdvaruleverantör utan också en aktiv partner som hjälper ägarbolagen att identifiera relevanta användningsområden.

Missa inte: Wallenberg: Europa måste våga stå upp mot USA. Realtid

Bland de spännande tillämpningarna nämner Nordlöw läkemedelsutveckling och avancerade kommunikationsnät.

ANNONS

Kräver samhällsomställning

Trots positiva signaler ser Nordlöw stora utmaningar för att Sverige ska ligga i internationell framkant inom AI.

Läs även: När Wallenberg var medelklass: Från ullhandlare till arbetslösa akademiker. Dagens PS

Hon betonar behovet av omfattande satsningar på infrastruktur, energisystem och inte minst kompetensutveckling.

”På samhällsnivå tror jag det finns väldigt stora behov för våra politiker att förstå att det kommer att krävas omfattande och långsiktiga satsningar på kompetensutveckling och vidareutbildning”, säger hon.

Inte en bubbla, men

Nordlöw tror inte att AI är en bubbla, men menar att det kan ta längre tid än många tror innan företag fullt ut har implementerat tekniken på ett värdeskapande sätt.

Missa inte: ”Som att sälja kärnvapen” – Amodeis ord skakar AI-industrin. Realtid

ANNONS

Hon hänvisar till en MIT-rapport som visade att 95 procent av alla AI-projekt i organisationer misslyckas, inte på grund av tekniken, utan på grund av hur organisationer är uppbyggda och implementeringen genomförs.

Sferical AI grundades efter sommaren 2025, efter att Nvidias vd Jensen Huang besökte Linköping i maj samma år.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AILinköpingNvidiaSferical AIWallenbergWallenberg Investments AB
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS