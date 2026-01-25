Wallenbergs superdator snart klar: "Bygger något världsunikt"

Sferical AI, som ägs gemensamt av Astra Zeneca (börskurs Astra Zeneca), Ericsson (börskurs Ericsson), Saab (börskurs Saab), SEB (börskurs SEB) och Wallenberg Investments är en bra bit på väg mot sitt, stora mål om en anläggning i Sverige.

”Vårt mål är att superdatorn ska vara igång och redo för konkreta projekt redan innan sommaren. Vi tycker att det är bråttom eftersom utvecklingen går så otroligt snabbt”, säger Jenny Nordlöw, vd för Sferical AI, i en längre intervju med Dagens PS.

Unik industriell samverkan

Superdatorn, som placeras i Linköping, kommer att utrustas med 1 152 av Nvidias högteknologiska GPU:er i den nya Grace Blackwell 300-arkitekturen.

Men enligt Nordlöw är det inte tekniken i sig som gör satsningen unik i internationellt sammanhang.

”Det är hur vi har organiserat samarbetet. Vi får ofta höra att det är unikt att ett industrikonsortium går ihop och gör detta tillsammans”, förklarar hon.

Nordlöw pekar på att andra internationella AI-satsningar oftast drivs av institutionella investerare eller renodlade techbolag, medan Sferical backas upp av industrikapital med ägarbolag som är djupt involverade i både samarbetet och de tekniska lösningarna.