Rekord för tillväxtaktier – rusar under kriget

Tillväxtmarknadernas aktier har nått nya rekordnivåer efter en kraftig återhämtning under april.

Uppgången drivs i hög grad av en stark utveckling bland asiatiska halvledarbolag.

Det har åter lockat investerare efter den initiala turbulensen i samband med konflikten i Mellanöstern.

Stigit rejält

Det breda indexet MSCI Emerging Markets Index har stigit med över 15 procent under månaden och passerat tidigare toppnivåer från tidigare i år.

Därmed har indexet inte bara återhämtat sina förluster från krigsutbrottet utan också överträffat utvecklingen i amerikanska aktier, där S&P 500 ökat mer måttligt under samma period, skriver Financial Times.

Bakom uppgången står framför allt tre bolag: TSMC, Samsung Electronics och SK Hynix. Dessa har gynnats av den fortsatta investeringsvågen inom artificiell intelligens, där efterfrågan på avancerade chip är central.

Tillsammans står de nu för en betydande andel av indexets värde och en stor del av uppgången under månaden.