När kriget i Iran bröt ut var det en knäck för tillväxtmarknaderna. Men därefter har det gått i motsatt riktning.
Rekord för tillväxtaktier – rusar under kriget
Tillväxtmarknadernas aktier har nått nya rekordnivåer efter en kraftig återhämtning under april.
Uppgången drivs i hög grad av en stark utveckling bland asiatiska halvledarbolag.
Det har åter lockat investerare efter den initiala turbulensen i samband med konflikten i Mellanöstern.
Stigit rejält
Det breda indexet MSCI Emerging Markets Index har stigit med över 15 procent under månaden och passerat tidigare toppnivåer från tidigare i år.
Därmed har indexet inte bara återhämtat sina förluster från krigsutbrottet utan också överträffat utvecklingen i amerikanska aktier, där S&P 500 ökat mer måttligt under samma period, skriver Financial Times.
Bakom uppgången står framför allt tre bolag: TSMC, Samsung Electronics och SK Hynix. Dessa har gynnats av den fortsatta investeringsvågen inom artificiell intelligens, där efterfrågan på avancerade chip är central.
Tillsammans står de nu för en betydande andel av indexets värde och en stor del av uppgången under månaden.
Gick ned i början
Utvecklingen speglar hur tekniksektorn fått ett allt större inflytande över tillväxtmarknaderna. Bolagens roll i globala leveranskedjor, särskilt kopplade till stora amerikanska teknikföretags AI-satsningar, har gjort dem till nyckelspelare.
Samtidigt väcker koncentrationen oro bland investerare, eftersom indexet i allt högre grad påverkas av ett fåtal aktier snarare än en bred bas av ekonomier.
Återhämtningen kommer efter en period av kraftiga nedgångar i början av konflikten, då investerare snabbt minskade sina exponeringar.
Sedan dess har kapital återvänt till marknaderna, trots fortsatt osäkerhet kring energiförsörjning och global tillväxt.
Gynnas av en svagare dollar
En svagare dollar har också bidragit till uppgången. När den amerikanska valutan tappar i styrka tenderar tillväxtmarknader att gynnas, särskilt exportorienterade ekonomier.
På samma gång pekar förbättrade vinstutsikter och relativt lägre värderingar jämfört med USA på ett fortsatt intresse för tillgångsslaget.
Men den breda uppgången uppvisar stora skillnader. Flera marknader som är beroende av energiimport ligger fortfarande på minus jämfört med nivåerna före kriget.
Det gäller bland annat delar av Sydostasien och andra tillväxtekonomier som drabbats hårdare av stigande energipriser.
