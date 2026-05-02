Ett flygbolag, som flyger framför allt på inrikeslinjer i USA, har omkring 15 000 anställda.
Flygbolag tvingas lägga ned
Det amerikanska lågprisflygbolaget Spirit Airlines tvingas lägga ned sin verksamhet, rapporterar NBC News.
Företaget, som flyger framför allt på inrikeslinjer i USA, har omkring 15 000 anställda.
Slutet för amerikanskt flygbolag
Sedan pandemin har bolaget haft ekonomiska problem och var i förra månaden i kontakt med Vita huset om ekonomiskt stöd.
På bolagets sajt meddelar man nu att samtliga flyg är inställda och att inbokade passagerare inte ska ta sig till flygplatserna.