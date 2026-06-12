Var sjunde insynsrapport innehåller fel – kan vara ännu fler

Mjukvarubolaget Corplean har laddat ner samtliga 9 061 insynsrapporter som kom in till FI under perioden juni 2025–maj 2026 och med hjälp av AI gått igenom materialet.

Missa inte: Storbank lägger bud på världens äldsta bank – 30 miljarder euro. Realtid

Resultatet är att 14,1 procent av rapporterna, 1 273 stycken, innehåller minst en avvikelse, enligt Affärsvärlden.

Eftersom sammanställningen inte fångar upp fel i belopp, transaktionsdatum eller ISIN-kod kan det verkliga antalet vara betydligt högre.

För sent eller på fel plats vanligast

Vanligast var att 4,6 procent av rapporterna lämnades in efter den lagstadgade tidsfristen på tre affärsdagar, medan 4,3 procent angav fel handelsplats.

Andra brister rörde fel instrumentnamn, felaktiga LEI-koder eller att ett bolag angavs som insynsperson i stället för en fysisk person.

Corpleans vd Bernt Johansson säger till Affärsvärlden på att felen delvis beror på bristande kunskap och ett svårnavigerat gränssnitt hos myndigheten. Han varnar för att marknaden i förlängningen riskerar att agera på felaktig information.