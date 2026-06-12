Nära var sjunde insynsrapport som lämnas in till Finansinspektionen (FI) innehåller minst ett fel. Det visar en ny genomgång.
Var sjunde insynsrapport innehåller fel – kan vara ännu fler
Mjukvarubolaget Corplean har laddat ner samtliga 9 061 insynsrapporter som kom in till FI under perioden juni 2025–maj 2026 och med hjälp av AI gått igenom materialet.
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Resultatet är att 14,1 procent av rapporterna, 1 273 stycken, innehåller minst en avvikelse, enligt Affärsvärlden.
Eftersom sammanställningen inte fångar upp fel i belopp, transaktionsdatum eller ISIN-kod kan det verkliga antalet vara betydligt högre.
För sent eller på fel plats vanligast
Vanligast var att 4,6 procent av rapporterna lämnades in efter den lagstadgade tidsfristen på tre affärsdagar, medan 4,3 procent angav fel handelsplats.
Andra brister rörde fel instrumentnamn, felaktiga LEI-koder eller att ett bolag angavs som insynsperson i stället för en fysisk person.
Corpleans vd Bernt Johansson säger till Affärsvärlden på att felen delvis beror på bristande kunskap och ett svårnavigerat gränssnitt hos myndigheten. Han varnar för att marknaden i förlängningen riskerar att agera på felaktig information.
Registret kan inte alltid vara korrekt
FI medger samtidigt att registret inte kan garanteras vara korrekt. Enligt Martin Kullendorff, enhetschef på FI:s handelstillsyn, granskas inte anmälningar innan de publiceras, utan ansvaret för korrekta uppgifter ligger på den som rapporterar.
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Tillsynen fokuserar på de överträdelser som bedöms orsaka störst skada, och myndigheten fattar omkring 10–30 sanktionsbeslut per år kopplade till insynsrapportering, uppger han till Affärsvärlden.
Förändringar inom insyn och insiderbrott
De brister som granskningen pekar på är formella fel och ska inte förväxlas med insiderbrott. Men det har skett förändringar inom området som är relevanta.
Den 5 juni trädde de sista ändringarna i den så kallade noteringsakten i kraft, som bland annat innebär att insiderinformation som utgör ett mellanliggande steg i en process inte längre måste offentliggöras förrän den slutliga händelsen inträffat.
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Skyldigheten att föra insiderförteckningar kvarstår dock.
Tidigare i år agerade FI även mot misstänkt insiderhandel kopplad till flera större aktietransaktioner, framför allt kring hur marknadssonderingar genomförs inför riktade emissioner.
Myndigheten kallade bolag under tillsyn till möte, och marknadschefen Jimmy Kvarnström beskrev problemen som ett allvarligt fenomen som påverkar förtroendet för aktiemarknaden.