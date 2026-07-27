Brexit stoppade inte Storbritannien från att bli en del av EU:s nya techfond. Men det gillas inte av alla medlemsländer.
Storbritannien deltar i EU:s techfond – uppskattas inte av Frankrike
EU har planerat en investeringsfond för snabbväxande teknikbolag i ett försök att haka på USA och Kina.
Storbritannien är ett av länderna som är med och bidrar till den, trots att man inte längre är med i unionen.
Det har fått Frankrike att bli riktigt irriterat, enligt Financial Times.
EQT förvaltar fonden
Den så kallade Scaleup Europe Fund ska investera i europeiska teknikföretag och väntas omfatta mer än 5 miljarder euro under nästa programperiod från 2027.
Fonden är en del av forskningsprogrammet Horizon Europe och ska förvaltas av det svenska riskkapitalbolaget EQT på kommersiella villkor.
Storbritannien, som återanslöt sig till Horizon Europe som associerat land 2024, har erbjudit sig att bidra med 150 miljoner euro i startkapital för fonden.
Syftet är att stärka Europas möjligheter att konkurrera med USA och Kina inom avancerad teknik.
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Vill ha något tillbaka
Enligt flera EU-diplomater motsätter sig dock Frankrike att Storbritannien ges tillgång till fonden utan tydliga motprestationer.
Paris anser att initiativet i första hand ska gynna EU:s medlemsländer och att unionen inte bör ge brittiska bolag tillgång till finansieringsmöjligheter utan att få något tillbaka.
Flera andra medlemsländer uppges dela den uppfattningen och vill se någon form av motprestation innan Storbritannien släpps in i fonden.
Samtidigt betonar franska diplomater att landet inte motsätter sig ett brittiskt deltagande i princip, utan efterfrågar tydligare regler för hur ett land utanför EU ska kunna delta och hur bidrag ska kopplas till möjligheten att ta del av fondens investeringar.
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Ska inledas nästa år
Frågan aktualiserar även en tidigare konflikt kring Storbritanniens deltagande i EU försvarsfond på 150 miljarder euro, där förhandlingarna bröt samman efter oenighet om de brittiska ekonomiska bidragen.
EU-länderna har dessutom ett tak för hur stor del av fondens kapital de kan ta del av. Hur ett sådant tak ska utformas för länder utanför unionen är fortfarande inte avgjort.
Tiden börjar samtidigt bli knapp om Storbritannien ska kunna delta när den nya fondperioden inleds 2027.
Enligt Financial Times pågår fortfarande förhandlingar mellan EU-kommissionen och den brittiska regeringen, men något formellt förslag har ännu inte lagts fram.
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