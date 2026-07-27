Storbritannien deltar i EU:s techfond – uppskattas inte av Frankrike

EU har planerat en investeringsfond för snabbväxande teknikbolag i ett försök att haka på USA och Kina.

Storbritannien är ett av länderna som är med och bidrar till den, trots att man inte längre är med i unionen.

Det har fått Frankrike att bli riktigt irriterat, enligt Financial Times.

EQT förvaltar fonden

Den så kallade Scaleup Europe Fund ska investera i europeiska teknikföretag och väntas omfatta mer än 5 miljarder euro under nästa programperiod från 2027.

Fonden är en del av forskningsprogrammet Horizon Europe och ska förvaltas av det svenska riskkapitalbolaget EQT på kommersiella villkor.

Storbritannien, som återanslöt sig till Horizon Europe som associerat land 2024, har erbjudit sig att bidra med 150 miljoner euro i startkapital för fonden.

Syftet är att stärka Europas möjligheter att konkurrera med USA och Kina inom avancerad teknik.

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