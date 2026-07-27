Är alltför stor del av marknaden knuten till AI just nu? Det anser åtminstone Steve Eisman som har valt att minska sin exponering.
The Big Short-profilen: Jag är orolig för marknaden
Investeraren Steve Eisman blev känd genom finanskrisen 2008 och skildrades i boken och filmen The Big Short.
Nu berättar han att han har minskat sin exponering mot artificiell intelligens genom att sälja sitt långvariga innehav i Alphabet.
Beskedet kommer efter att den kraftiga uppgången för AI-relaterade aktier tappat fart.
Kostnaderna i fokus
Under den senaste veckan föll både S&P 500 och Nasdaq Composite, samtidigt som Alphabet backade nära 8 procent efter att bolaget höjt prognosen för sina investeringar i AI-infrastruktur.
De ökade satsningarna har åter satt fokus på de stora kostnader som teknikjättarna tar på sig för att bygga ut kapaciteten inom artificiell intelligens.
Eisman uppger i en intervju med CNBC att försäljningen av Alphabet handlar om att minska den samlade exponeringen mot AI, snarare än om en negativ syn på bolaget i sig.
Han har ännu inte omplacerat kapitalet till mer defensiva sektorer utan sitter i stället på en stor kassa medan han utvärderar marknadsläget.
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Kan bli en korrigering
Enligt Eisman har investerarnas intresse blivit allt mer koncentrerat till AI-temat, medan traditionellt defensiva bolag inom exempelvis dagligvaror har hamnat i skymundan.
Samtidigt varnar han för att marknaden kan stå inför en betydande korrektion om de högt ställda förväntningarna på AI inte infrias.
Risken, enligt Eisman, är att investerare underskattar hur beroende stora delar av aktiemarknaden har blivit av ett enda investeringsnarrativ.
”Även de som tror att de är diversifierade, eftersom de äger 60 procent aktier och 40 procent obligationer, missar det faktum att de faktiskt inte är diversifierade, eftersom deras aktier ofta är teknik- och AI-relaterade, och av obligationerna är merparten AI-relaterade numera. Det som skrämmer mig är att allt är en enda trade”, säger han.
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Vill minska riskerna
Trots varningssignalerna uppger Eisman att han inte satsar på en bred börsnedgång.
I stället handlar hans förändrade strategi om att minska risken i en marknad där AI blivit den dominerande drivkraften bakom både värderingar och investeringsflöden.
Han anser att den höga koncentrationen innebär att ett bakslag för AI-sektorn skulle kunna få konsekvenser långt utanför teknikbolagen.
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