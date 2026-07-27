The Big Short-profilen: Jag är orolig för marknaden

Investeraren Steve Eisman blev känd genom finanskrisen 2008 och skildrades i boken och filmen The Big Short.

Nu berättar han att han har minskat sin exponering mot artificiell intelligens genom att sälja sitt långvariga innehav i Alphabet.

Beskedet kommer efter att den kraftiga uppgången för AI-relaterade aktier tappat fart.

Kostnaderna i fokus

Under den senaste veckan föll både S&P 500 och Nasdaq Composite, samtidigt som Alphabet backade nära 8 procent efter att bolaget höjt prognosen för sina investeringar i AI-infrastruktur.

De ökade satsningarna har åter satt fokus på de stora kostnader som teknikjättarna tar på sig för att bygga ut kapaciteten inom artificiell intelligens.

Eisman uppger i en intervju med CNBC att försäljningen av Alphabet handlar om att minska den samlade exponeringen mot AI, snarare än om en negativ syn på bolaget i sig.

Han har ännu inte omplacerat kapitalet till mer defensiva sektorer utan sitter i stället på en stor kassa medan han utvärderar marknadsläget.

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