Tesla-modellen kallas för bilhistoriens största fiasko

Teslas eldrivna pickup Cybertruck riskerar att gå till historien som ett av de största kommersiella misslyckandena i den amerikanska bilindustrin.

Det skriver Bloomberg, som jämför modellen med Ford Edsel – en bil som länge betraktats som branschens främsta försäljningsfiasko.

När Tesla presenterade Cybertruck målade vd Elon Musk upp högt ställda ambitioner.

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Långt ifrån målet

Målet var en årlig försäljning på upp till 250 000 fordon, och vid ett tillfälle nämndes även en potential på 500 000 bilar om året.

Utfallet har blivit betydligt svagare. Under modellens första hela år på marknaden registrerades färre än 40 000 Cybertruck, långt under bolagets målsättning.

Försäljningen har därefter fortsatt att falla. Hittills under 2026 har drygt 7 100 Cybertruck registrerats i USA, enligt siffror från S&P Global Mobility.

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Enligt Bloomberg omfattar siffrorna även fordon som Tesla sålt till egna bolag.

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