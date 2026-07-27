Ford Edsel brukar kallas för den största missräkningen i bilhistorien. Men nu har den fått konkurrens av en betydligt nyare modell.
Tesla-modellen kallas för bilhistoriens största fiasko
Teslas eldrivna pickup Cybertruck riskerar att gå till historien som ett av de största kommersiella misslyckandena i den amerikanska bilindustrin.
Det skriver Bloomberg, som jämför modellen med Ford Edsel – en bil som länge betraktats som branschens främsta försäljningsfiasko.
När Tesla presenterade Cybertruck målade vd Elon Musk upp högt ställda ambitioner.
Läs mer: Teslas aktie faller på svagare resultat än väntat. Dagens PS
Långt ifrån målet
Målet var en årlig försäljning på upp till 250 000 fordon, och vid ett tillfälle nämndes även en potential på 500 000 bilar om året.
Utfallet har blivit betydligt svagare. Under modellens första hela år på marknaden registrerades färre än 40 000 Cybertruck, långt under bolagets målsättning.
Försäljningen har därefter fortsatt att falla. Hittills under 2026 har drygt 7 100 Cybertruck registrerats i USA, enligt siffror från S&P Global Mobility.
Enligt Bloomberg omfattar siffrorna även fordon som Tesla sålt till egna bolag.
Läs mer: The Economist: ”Borde du vara rädd för Elon Musk?”. Dagens PS
Fått hård kritik
Jämförelsen med Ford Edsel bygger inte bara på försäljningssiffrorna utan också på de höga förväntningarna inför lanseringen.
När Ford introducerade Edsel 1957 räknade bolaget med att sälja 200 000 bilar under det första året, men försäljningen blev mindre än en tredjedel av prognosen.
Modellen lades ned redan två år senare och har sedan dess blivit ett av bilindustrins mest omtalade misslyckanden.
Cybertruck har också mötts av omfattande kritik för sin kantiga design och rapporter om kvalitetsproblem, något som enligt Bloomberg ytterligare har bidragit till den svaga efterfrågan.
”Meningslöst försök”
Även Edsel blev föremål för omfattande hån när den lanserades, inte minst för sitt ovanliga frontparti.
Frågan är nu om Tesla kommer att följa Fords exempel och avveckla modellen.
Enligt Garrett Nelson, aktieanalytiker på CFRA Research, är det mer sannolikt att Cybertruck gradvis fasas ut än att den formellt läggs ned.
”Det är möjligt att de försöker göra någon form av omdesign, eller komma på en annan variant för att försöka öka försäljningen, men vi tror att det verkligen skulle vara ett meningslöst försök”, säger Nelson.
Läs mer: Studie: Ätfönster kan hålla hjärnan skarp i hög ålder. Dagens PS