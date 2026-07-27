Japans djuphavsfynd hotar Kinas mineralmakt

Tidigare har Japan bara kunnat ta upp små, enstaka provtagningar. Det nya stabila flödet gör det möjligt att bättre uppskatta halter och potentiella volymer inför en eventuell framtida utvinning.

Ett storskaligt test planeras 2027 med målet att producera 350 ton mudder per dag. En kommersiell bedömning väntas 2028.

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Fyndet kommer i ett läge av ökad friktion med Kina

I juni rapporterade Realtid att Kina stramat åt exporten av flera kritiska mineraler. Anledningen är ett uttalande som Japans premiärminister Sanae Takaichis gjorde om ett hypotetiskt Taiwan‑krig.



Företag som Sumitomo Electric har varnat för produktionsstörningar och tvingats använda sina lager för att hålla produktionen igång. Även Mitsubishi Materials arbetar för att minska sitt beroende av kinesiska mineraler genom ökad återvinning och alternativa leveranskedjor.

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Japans industri söker alternativ

Japan har, enligt Mining.com, anslutit sig till G7:s mål att minska beroendet av enskilda leverantörer, så att ingen leverantör ska stå för mer än 60 procent av tillgången till kritiska mineraler till 2030. Djuphavsprojektet ses därför som ett potentiellt strategiskt svar på Kinas dominans.



Om fyndet i djuphavsleran visar sig kommersiellt gångbart kan Japan på sikt minska sitt beroende av sällsynta jordartsmetaller, som är centrala för elbilar, försvarsteknik och halvledare.

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Ett möjligt strategiskt genombrott för Japan

Kina står idag för omkring 60 procent av världens gruvproduktion av sällsynta jordartsmetaller och över 90 procent av raffineringen, enligt internationella energiorganet



IEA. Ett japanskt alternativ – även om det är dyrt och tekniskt krävande – skulle ge både Japan och de övriga G7-länderna större försörjningstrygghet.

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