Rysslands ekonomi visar allt tydligare tecken på att krigsbördan börjar krackelera. Den senaste veckan har landets centralbank skruvat ner tillväxtprognosen till noll samtidigt som Moskvabörsen fortsätter sin brantaste nedgång sedan invasionens första månader.
Kremls mardröm: Nu flyr ryssarna själva från sin egen ekonomi
Rysslands centralbank sänkte den 25 juli sin BNP-prognos för 2026 till 0,0–1,0 procent, ner från tidigare 0,5–1,5 procent, rapporterar Euronews.
Samtidigt höjdes inflationsprognosen kraftigt, till 6–7 procent, jämfört med tidigare väntade 4,5–5,5 procent.
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Enligt centralbankschefen Elvira Nabiullina beror uppjusteringen på den kraftiga uppgången i bränslepriser, som hon beskriver som en klassisk utbudschock.
Bränslebristen har förvärrats sedan mitten av maj, och flera ryska regioner drabbades av brist i juni efter ukrainska attacker mot raffinaderier.
Kapitalflykten leds nu av ryssarna själva
Nedgången avspeglas tydligt på Moskvabörsen. Den 16 juli föll MOEX-indexet 5,7 procent på en dag och bröt igenom 2 000-punktsnivån för första gången sedan oktober 2022, skriver United24 Media.
Sedan toppen i mars har indexet tappat mer än 31 procent, och jämfört med rekordnivån 2021 är fallet nu över 55 procent.
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Det är inte längre utländska investerare som leder kapitalflykten, de lämnade i huvudsak redan 2022, utan ryssarna själva.
Bloomberg uppskattar att tiotals miljarder dollar kan ha lämnat landet sedan årsskiftet, med ryska miljardärer som flyttar pengar till Förenade Arabemiraten, Turkiet och Monaco av oro för att Kreml ska beslagta privata tillgångar.
Drönarattackerna slår mot oljeindustrin
En central drivkraft bakom både inflationen och börsfallet är de ukrainska drönarattackerna mot rysk oljeindustri.
Attackerna hade redan i början av juli slagit ut 42,7 procent av Rysslands totala raffinaderikapacitet, och bränsleproduktionen i juni låg 25 procent lägre än året innan. Samtliga elva av landets största raffinaderier har träffats.
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Attackerna fortsätter: så sent som i helgen slogs ett raffinaderi i Tiumen, en logistikanläggning i Jekaterinburg och ett bränsledepå i Rostov-na-Donu ut
Statskassan pressas – pensioner i farozonen
Problemen kommer ovanpå en redan pressad statsfinansiell situation. Som Realtid tidigare rapporterat hade budgetunderskottet vid utgången av maj svällt till 6 biljoner rubel, motsvarande 83 miljarder dollar, mer än dubbelt så mycket som vid samma tidpunkt 2025.
Enligt en europeisk underrättelserapport som Realtid tagit del av riskerar Ryssland dessutom en ”explosiv” bankkris, sedan landets banker tvingats bära en allt större del av krigsekonomin.
Uppskattningsvis 10 procent av företagslånen bedöms som osäkra, och mer än 500 000 ryssar gick i personlig konkurs under 2025.
För att täcka krigskostnaderna förbereder det ryska finansministeriet lagstiftning som skulle ge staten tillgång till 40 miljarder dollar i privat pensionssparande, ett tecken på hur få verktyg Kreml har kvar att ta till.