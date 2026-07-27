Kremls mardröm: Nu flyr ryssarna själva från sin egen ekonomi

Rysslands centralbank sänkte den 25 juli sin BNP-prognos för 2026 till 0,0–1,0 procent, ner från tidigare 0,5–1,5 procent, rapporterar Euronews.

Samtidigt höjdes inflationsprognosen kraftigt, till 6–7 procent, jämfört med tidigare väntade 4,5–5,5 procent.

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Enligt centralbankschefen Elvira Nabiullina beror uppjusteringen på den kraftiga uppgången i bränslepriser, som hon beskriver som en klassisk utbudschock.

Bränslebristen har förvärrats sedan mitten av maj, och flera ryska regioner drabbades av brist i juni efter ukrainska attacker mot raffinaderier.

Kapitalflykten leds nu av ryssarna själva

Nedgången avspeglas tydligt på Moskvabörsen. Den 16 juli föll MOEX-indexet 5,7 procent på en dag och bröt igenom 2 000-punktsnivån för första gången sedan oktober 2022, skriver United24 Media.

Sedan toppen i mars har indexet tappat mer än 31 procent, och jämfört med rekordnivån 2021 är fallet nu över 55 procent.

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Det är inte längre utländska investerare som leder kapitalflykten, de lämnade i huvudsak redan 2022, utan ryssarna själva.

Bloomberg uppskattar att tiotals miljarder dollar kan ha lämnat landet sedan årsskiftet, med ryska miljardärer som flyttar pengar till Förenade Arabemiraten, Turkiet och Monaco av oro för att Kreml ska beslagta privata tillgångar.