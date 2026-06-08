Storbank lägger bud på världens äldsta bank – 30 miljarder euro

Monte Paschi, som grundades redan 1472, har under många år fört en skakig tillvaro. Staten har tvingats gå in flera gånger för att rädda verksamheten men har successivt minskat sitt ägande.

Nu har banken hamnat i centrum för en intensiv budstrid, rapporterar Dagens Industri. Intesas bud kommer bara en dag efter att Banco BPM presenterat ett eget förslag om en sammanslagning med Monte Paschi.

En strategisk tillgång

Trots problemen är Monte Paschi en attraktiv tillgång. Ett förvärv skulle ytterligare stärka Intesas ställning på den italienska bankmarknaden.

Affären handlar dessutom om mer än bankverksamhet. Genom det nyligen genomförda förvärvet av Mediobanca kontrollerar Monte Paschi en ägarandel på 13 procent i försäkringsjätten Generali. Det gör banken intressant även ur ett bredare finanssektorperspektiv.

Som en del av budet ska Monte Paschis varumärke och omkring hälften av kontorsnätet säljas till Unipol Assicurazioni. Upplägget kan minska risken för konkurrensrättsliga invändningar.

Budet är det senaste tecknet på den konsolidering som präglat den italienska finanssektorn det senaste året. Italiens centralbankschef Fabio Panetta har sagt att sektorn har utrymme för fler samgåenden, samtidigt som han varnat för risker kopplade till minskad konkurrens.



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