Kineser stoppas från att investera utomlands

Myndigheterna i Peking har skärpt kontrollen över kapitalflöden ut ur landet.

Det får kinesiska investerare och till och med småsparare att strömma till Hongkong.

Där öppnar de bankkonton och köper finansiella produkter som inte längre finns tillgängliga i samma utsträckning i Kina.

Fruktar ytterligare begränsningar

Bakgrunden är att kinesiska tillsynsmyndigheter under de senaste veckorna har vidtagit åtgärder mot flera värdepappersbolag.

Dessa bolag har gjort det enklare att göra utlandsinvesteringar för privatpersoner på det kinesiska fastlandet.

Samtidigt har även myndigheter i Hongkong skärpt riktlinjerna för kontoöppningar och bett banker och mäklarhus att se över sina rutiner för kundkontroll.

Utvecklingen har väckt oro bland kinesiska investerare som fruktar att möjligheterna att öppna konton i Hongkong kan begränsas ytterligare framöver, skriver Financial Times.

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