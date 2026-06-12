Det har blivit svårare för kinesiska investerare att lägga sina pengar i utländska tillgångar. Det får en hel del att prova Hongkong istället.
Kineser stoppas från att investera utomlands
Myndigheterna i Peking har skärpt kontrollen över kapitalflöden ut ur landet.
Det får kinesiska investerare och till och med småsparare att strömma till Hongkong.
Där öppnar de bankkonton och köper finansiella produkter som inte längre finns tillgängliga i samma utsträckning i Kina.
Fruktar ytterligare begränsningar
Bakgrunden är att kinesiska tillsynsmyndigheter under de senaste veckorna har vidtagit åtgärder mot flera värdepappersbolag.
Dessa bolag har gjort det enklare att göra utlandsinvesteringar för privatpersoner på det kinesiska fastlandet.
Samtidigt har även myndigheter i Hongkong skärpt riktlinjerna för kontoöppningar och bett banker och mäklarhus att se över sina rutiner för kundkontroll.
Utvecklingen har väckt oro bland kinesiska investerare som fruktar att möjligheterna att öppna konton i Hongkong kan begränsas ytterligare framöver, skriver Financial Times.
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Ger ofta mer tillbaka
Många ser därför ett behov av att agera snabbt för att säkra tillgången till utländska investeringar och finansiella produkter.
Hongkong har länge fungerat som en viktig port mot internationella kapitalmarknader för kinesiska privatpersoner.
Genom konton i territoriet kan investerare köpa utländska aktier, dollarbaserade tillgångar och försäkringsprodukter som ofta erbjuder högre avkastning än motsvarande alternativ på det kinesiska fastlandet.
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Pressad aktiemarknad
Särskilt populära är livförsäkringar denominerade i amerikanska dollar. Produkterna används inte bara som försäkringar utan även som spar- och investeringslösningar.
Intresset har stärkts av låga räntor i Kina, svaga aktiemarknader och en utdragen fastighetskris som urholkat avkastningen på traditionella investeringar.
Den växande osäkerheten har även satt avtryck på börsen. Aktier i flera finansbolag med stor exponering mot kinesiska kunder har pressats den senaste månaden.
Efterfrågan fortsatt stark
Investerare oroar sig för att en hårdare reglering kan minska inflödet av kapital från fastlandet och därmed påverka intäkterna för banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltare.
Trots marknadens farhågor uppger aktörer inom Hongkongs finanssektor att verksamheten fortsätter som vanligt.
Banker och försäkringsbolag rapporterar fortsatt stark efterfrågan från kinesiska kunder, samtidigt som kontoöppningar och köp av försäkringsprodukter genomförs enligt gällande regler.
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