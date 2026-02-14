Europeiska fabriker tar över produktionen när det svenska industriföretaget avvecklar USA-fabriken i Streetsboro, Ohio.
Svenska bolagets flytt från USA – så undviker man onödig skatt
”USA förblir en viktig marknad för Bulten, och denna förändring handlar om att anpassa vår affärsmodell till hur vi bäst kan stödja våra kunder framöver”, säger vd Axel Berntsson i en kommentar.
Nyheten om Bultens flytt från USA kunde inte vara mer rätt i tiden. När stämningen mellan USA och Europa är på botten väcker Johan Collianders artikel om flytten stort engagemang hos våra läsare.
Under veckan har nyheter om ifrågasatta entreprenörer, lovande guldgruvor, stängda bankkonton, växande ekonomier och ISK-skatt fångat uppmärksamheten.
Realtids mest engagerande innehåll från veckan sammanfattas nedan.
Bortom USA: stängda konton och en lovande guldgruva
Redan i fjol rapporterade vi om att bankkonton, både i Sverige och i andra delar i världen, stängs oftare och i högre takt. Karin Andersen följde upp nyheten för ett par veckor sen och det engagerar lika mycket i dag.
Nu har tre svenska banker kommenterat trenden med oväntad variation i svaren. Föga förvånande handlar det om att skydda kunderna och att stoppa misstänkta beteenden. Nästa vecka följer vi upp ärendet med Finansinspektionen.
Långt bort från bankernas huvudkontor, i Storumans kommun i Västerbotten, driver Lappland Guldprospektering ett spännande projekt.
Deras borrprover visar på höga koncentrationer av guld och när jag intervjuat bolagets vd har han sagt att en eventuell guldgruva på platsen kan bli Sveriges största. Nästa stora steg är en ansökan om provbrytning, som man hoppas dra i gång redan i höst.
Vår egen reseexpert Viggo Cavling skrev i början på veckan en uppskattad artikel om Ted Valentin (passande namn för 14/2) och hans hotellbolag som tjänar miljoner på hotell, utan att äga ett enda.
”Affärsmodellen bygger på samma grundprincip som Booking. När en hotellnatt bokas betalar hotellet en provision, normalt mellan 10 och 25 procent av rumspriset”, beskriver Cavling. Men det är också en berättelser om juridiska gråzoner och moderna affärsmodeller.
Från kommunism till tillväxt – och lite om ISK-skatten
Johannes Stenlund fångade ett brett intresse med en artikel om det forna kommunistlandet som nu blivit Europas tillväxtmotor.
Under onsdagen kom en ny tillväxtsiffra som visar att landets ekonomi växte med fyra procent under de senaste tolv månaderna. Det är en av de starkaste siffrorna i Europa.
I det mer småskaliga perspektivet fångade David Ingnäs upp möjligheter för den som sparar på ISK-konto. Realtids ekonomijournalist guidar och förklarar varför det är viktigt att se över sitt sparande innan den 1 april.
Detta är ett axplock av våra mest lästa nyheter från den gångna veckan. Tusen tack till alla som väljer att läsa Realtid. Vi fortsätter att jobba hårt för att förtjäna ert förtroende.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
