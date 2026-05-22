Investerare flyr Turkiet – börsen rasar efter byte av partiledare

Återhämtade sig under fredagen

Turkiets finansminister Mehmet Şimşek sammankallade därefter ett krismöte med ledande ekonomiska företrädare.

Regeringen uppgav efter mötet att man är beredd att vidta samordnade åtgärder för att säkra den finansiella stabiliteten och fortsätta arbetet med att få ned inflationen.

Marknaderna återhämtade sig något under fredagen, men analytiker varnar för att den politiska utvecklingen riskerar att förvärra kapitalflykten från landet.

Högre oljepriser

Bedömare pekar på att Turkiet nu är mer sårbart än tidigare eftersom ekonomin redan påverkas av hög inflation och ökade kostnader kopplade till konflikten mellan Iran och USA.

Landet importerar en stor del av sin energi och högre oljepriser har ökat pressen på bytesbalansen.

Samtidigt har Turkiets valutareserver minskat kraftigt under våren. Inflationstakten ligger fortfarande över 30 procent.

Flera ekonomer menar att fortsatta politiska konflikter kan leda till nya utflöden av utländskt kapital och ökad press på centralbanken att försvara liran.

En hel del kvar

Enligt JP Morgan uppgår utländska innehav i turkiska tillgångar fortfarande till betydande nivåer, trots att många internationella investerare redan minskat sin exponering mot landet.

Özgür Özel har samtidigt meddelat att han tänker bestrida domstolsbeslutet och stanna kvar i partihögkvarteret medan CHP förbereder en överklagan till högsta domstolen.

Utvecklingen förstärker bilden av ett Turkiet där den politiska osäkerheten allt tydligare spiller över på ekonomin och finansmarknaderna.

