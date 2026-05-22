En domstol i Ankara har beslutat att Turkiets oppositionsparti måste byta partiledare. Det har fått investerare att sälja tillgångar i landet.
Investerare flyr Turkiet – börsen rasar efter byte av partiledare
Turkiets regering försöker lugna marknaden efter ett uppmärksammat domstolsbeslut.
Det skakat landets opposition och utlöst kraftiga börsfall.
Investerare oroar sig för ökad politisk osäkerhet samtidigt som landets ekonomi redan pressas av hög inflation, svaga valutareserver och stigande energikostnader.
Tros stärka Erdogan
Bakgrunden är att en domstol i Ankara beslutat att avsätta Özgür Özel som ledare för oppositionspartiet CHP och återinsätta den tidigare partiledaren Kemal Kılıçdaroğlu.
Beslutet ses av många bedömare som ett steg som stärker president Recep Tayyip Erdoğans maktposition inför ett möjligt nyval senare under året, skriver Financial Times.
Reaktionen på finansmarknaderna blev omedelbar. Turkiska aktier föll mer än sex procent under torsdagens handel och den turkiska liran pressades nedåt.
Enligt uppgifter från internationella nyhetsbyråer gick statliga banker in och sålde dollar motsvarande miljardbelopp för att stabilisera valutan.
Läs mer: Högt spel: Desperata draget ska rädda Erdoğan. Dagens PS
Återhämtade sig under fredagen
Turkiets finansminister Mehmet Şimşek sammankallade därefter ett krismöte med ledande ekonomiska företrädare.
Regeringen uppgav efter mötet att man är beredd att vidta samordnade åtgärder för att säkra den finansiella stabiliteten och fortsätta arbetet med att få ned inflationen.
Marknaderna återhämtade sig något under fredagen, men analytiker varnar för att den politiska utvecklingen riskerar att förvärra kapitalflykten från landet.
Läs mer: 6 500 miljarder på sex timmar – så raderades ett helt Sveriges BNP från börsen. Dagens PS
Högre oljepriser
Bedömare pekar på att Turkiet nu är mer sårbart än tidigare eftersom ekonomin redan påverkas av hög inflation och ökade kostnader kopplade till konflikten mellan Iran och USA.
Landet importerar en stor del av sin energi och högre oljepriser har ökat pressen på bytesbalansen.
Samtidigt har Turkiets valutareserver minskat kraftigt under våren. Inflationstakten ligger fortfarande över 30 procent.
Flera ekonomer menar att fortsatta politiska konflikter kan leda till nya utflöden av utländskt kapital och ökad press på centralbanken att försvara liran.
En hel del kvar
Enligt JP Morgan uppgår utländska innehav i turkiska tillgångar fortfarande till betydande nivåer, trots att många internationella investerare redan minskat sin exponering mot landet.
Özgür Özel har samtidigt meddelat att han tänker bestrida domstolsbeslutet och stanna kvar i partihögkvarteret medan CHP förbereder en överklagan till högsta domstolen.
Utvecklingen förstärker bilden av ett Turkiet där den politiska osäkerheten allt tydligare spiller över på ekonomin och finansmarknaderna.
Läs mer: Investerarna struntar i oron – USA-börs på rekordnivå. Dagens PS