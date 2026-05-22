Märkliga effekten – Kina tillverkar både dyrt och billigt

Konkurrerar med de flesta

Enligt nya studier fortsätter Kina att behålla en ovanligt stor andel av världens lågkostnadstillverkning samtidigt som landet avancerar inom högteknologiska sektorer som elbilar, batterier och avancerad elektronik.

Mellan 2010 och 2024 ökade Kinas andel av den globala exporten inom samtliga större industrikategorier, från enklare konsumentvaror till avancerade teknikprodukter.

Forskare beskriver situationen som att Kina numera konkurrerar med nästan alla industrinationer samtidigt.

Stort inflytande

Kinas inflytande är dessutom större än vad exportstatistiken direkt visar. Många produkter som slutmonteras i andra länder innehåller fortfarande kinesiska komponenter och råmaterial.

Inom textil- och klädindustrin står Kina exempelvis för en stor del av det värde som byggs in i varor som exporteras från andra låg- och medelinkomstländer.

En förklaring är landets storlek och regionala skillnader.

Vissa kinesiska storstäder har inkomster per invånare som överstiger nivåerna i Japan, medan fattigare provinser fortfarande ligger närmare Vietnam ekonomiskt.

Vill inte överge traditionell industri

Det gör att Kina samtidigt kan konkurrera både med höginkomstländer och med billigare produktionsländer.

Samtidigt har kinesiska ledare tydligt markerat att traditionell industri inte ska överges trots stigande löner.

President Xi Jinping har uppmanat till fortsatt modernisering av äldre industrisektorer snarare än att flytta produktionen utomlands.

För att hålla kostnaderna nere satsar kinesiska företag allt mer på automation, robotisering och avancerad teknik även inom enklare tillverkning.

Därmed kan produktionen stanna kvar i Kina trots högre lönekostnader.

