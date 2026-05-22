När lönerna stiger i ett land tenderar låglöneindustrin att sticka till andra länder. Men Kina har lyckats behålla den på hemmaplan.
Märkliga effekten – Kina tillverkar både dyrt och billigt
Kinas dominans inom global tillverkning väcker växande oro bland utvecklingsländer.
De hade hoppats kunna ta över enklare industriproduktion i takt med att kinesiska löner stigit.
I stället visar nya analyser att Kina stärker sin position både inom lågkostnadsproduktion och avancerad industri samtidigt.
Har inte sett ut på samma sätt
Traditionellt har ekonomer beskrivit Asiens industrialisering genom den så kallade flying geese paradigm.
Det innebär att rikare ekonomier successivt lämnar enklare tillverkning till fattigare grannländer när löner och levnadsstandard stiger.
Japan flyttade tidigare delar av sin produktion till Sydkorea och Taiwan, och många väntade sig att Kina skulle göra samma sak gentemot länder som Vietnam, Indonesien och Bangladesh.
Men utvecklingen har inte följt det mönstret, skriver The Economist.
Konkurrerar med de flesta
Enligt nya studier fortsätter Kina att behålla en ovanligt stor andel av världens lågkostnadstillverkning samtidigt som landet avancerar inom högteknologiska sektorer som elbilar, batterier och avancerad elektronik.
Mellan 2010 och 2024 ökade Kinas andel av den globala exporten inom samtliga större industrikategorier, från enklare konsumentvaror till avancerade teknikprodukter.
Forskare beskriver situationen som att Kina numera konkurrerar med nästan alla industrinationer samtidigt.
Stort inflytande
Kinas inflytande är dessutom större än vad exportstatistiken direkt visar. Många produkter som slutmonteras i andra länder innehåller fortfarande kinesiska komponenter och råmaterial.
Inom textil- och klädindustrin står Kina exempelvis för en stor del av det värde som byggs in i varor som exporteras från andra låg- och medelinkomstländer.
En förklaring är landets storlek och regionala skillnader.
Vissa kinesiska storstäder har inkomster per invånare som överstiger nivåerna i Japan, medan fattigare provinser fortfarande ligger närmare Vietnam ekonomiskt.
Vill inte överge traditionell industri
Det gör att Kina samtidigt kan konkurrera både med höginkomstländer och med billigare produktionsländer.
Samtidigt har kinesiska ledare tydligt markerat att traditionell industri inte ska överges trots stigande löner.
President Xi Jinping har uppmanat till fortsatt modernisering av äldre industrisektorer snarare än att flytta produktionen utomlands.
För att hålla kostnaderna nere satsar kinesiska företag allt mer på automation, robotisering och avancerad teknik även inom enklare tillverkning.
Därmed kan produktionen stanna kvar i Kina trots högre lönekostnader.
