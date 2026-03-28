Skärpta regler slår mot bankkunder: "Utredningar drar ut på tiden"

Tre experter om guldpriset

Jag själv valde att grotta ner mig i det rasande guldpriset. Ett tag i början på veckan vara hela årets uppgång i den ovanligt volatila ädelmetallen raderad. Borde inte guldet gå starkt i oroliga tider?

I samtal med Michel Rufli på Nordic Gold Trade, Torbjörn Iwarson på Centaur och Anna Swahn på Antiloop nystade jag i vad som händer med guld. Man kan sammanfatta svaren med att guldpriset kommer att vara fortsatt volatilt på kortare sikt men att den långsiktiga bilden är fortsatt uppgång.

Läs och begrunda så har du snart en bättre uppfattning om varför guldpriset rasat.

”det viktigt med perspektiv, guldpriset har rasat från höga nivåer efter att priset steg över 60 procent i dollar under förra året”, säger Anna Svahn, förvaltare på Antiloop. (Kollage: Getty Images / Antiloop)

Riksbanken tvekar – varnar för framtiden

Riksbanken valde i veckan att lämna räntan orörd, i linje med marknadens förväntningar. Osäkerheten är fortsatt brutal och man inväntar tydligare signaler. Balansgången mellan att möta inflationshotet och att sätta fart på ekonomin är minst sagt snårig.

Johan Colliander sammanfattar Riksbankens kommentarer i ärendet.

”Trots oron ansåg Anna Seim att det finns skäl att ligga kvar med nuvarande räntenivå. Det underliggande inflationstrycket är i linje med målet, det finns scenarier som skulle motivera en lägre ränta, och tillförlitliga signaler dränks för närvarande i vad hon beskrev som ett massivt informationsbrus.”

Ryskt Starlink tar form

Ryssland har tagit ett första steg mot att bygga ett eget satellitbaserat internetnätverk som ska konkurrera med SpaceX och dess tjänst Starlink.

Johannes Stenlund noterar att ”totalt 16 satelliter placerades i låg omloppsbana och ska nu genomgå tester innan de når sina slutliga positioner”.

Enligt planer från den statliga rymdorganisationen Roscosmos ska över 900 satelliter ingå i systemet fram till 2035. Redan nästa år väntas en första kommersiell fas inledas, då ett par hundra satelliter kan vara i drift.

Ryssland har skjutit upp satelliter tidigare, men satsar ny på en helt ny satellitkonstellation. (Foto: Ivan Timoshenko/AP/TT).

Viggo möter svensk AI-expert

Viggo Cavling pratade i veckan med EY:s Charlotta Kvarnström som pekar ut tre konkreta åtgärder som avgör om vi tar oss in i toppskiktet eller fortsätter stå vid sidan av.

Sverige är inte dömt att hamna efter. Vi har resurserna. Vi har kompetensen. Vi har till och med en strategi. Men vi har också en kultur av försiktighet.

“En stor majoritet av företag kommer inte att anställa folk som inte också kan AI i framtiden”, säger Kvarnström och fortsätter:

“Var lite nyfiken. Vad är det värsta som kan hända.”

Stort tack till alla som läst Realtid under den gångna veckan. Vi fortsätter förstås att leverera kostnadsfria och oberoende nyheter och välkomnar alltid tips och nyhetsförslag.

Chefredaktör Edvard Lundkvist