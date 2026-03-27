Guldpriset har backat trots att världen är extremt orolig, vilket skapat förvirring hos många småsparare. Men för hedgefondprofilen Anna Svahn är rörelsen logisk. Nu pekar hon ut varför den ”trygga hamnen” sviktar.
Experten om raset: Köp inte guld i kris – äg det
Den som köpte guld som skydd mot geopolitisk oro fick sig en kalldusch efter krigsutbrottet i Iran. Guldpriset har backat omkring 20 procent från de höga nivåer som nåddes i början av året.
Enligt Anna Svahn, förvaltare på hedgefonden Antiloop, är det inte konstigt alls.
Missuppfattning om guld
Att guld ska vara en stabil tillgång i oroliga tider stämmer sällan i praktiken. Svahn menar att priset historiskt sett tenderar att stiga initialt vid geopolitiska oroligheter för att sedan falla tillbaka.
”Först är det viktigt med perspektiv, guldpriset har rasat från höga nivåer efter att priset steg över 60 procent i dollar under förra året”, förklarar Anna Svahn som fortsätter:
”För det andra, om man tittar historiskt på hur guldpriset agerat under geopolitiska oroligheter så kan man konstatera att trots talessättet “köp guld under oroliga tider” så tenderar guldpriset att initalt stiga men sedan falla tillbaka. Mer korrekt att säga skulle alltså vara “äg redan guld under oroliga tider”.
Hon ser den senaste tidens volatilitet som ett resultat av hög likviditet på marknaden och generell världsoro. Trots raset är hon fortsatt positiv till tillgången och menar att det långsiktiga caset för guld, drivet av penningpolitik, är intakt.
Enighet om jordbruksprodukter
Vad gäller guldprisets utveckling är Svahn fortsatt positiv på längre sikt:
”Mer kortsiktigt är det svårare att sia om, men guldet har precis fallit tillbaka kraftigt från toppnivåerna i början på året, så frågan är om det faller mer, hur mycket fallhöjd som finns kvar. Jag är fortsatt positiv, det långsiktiga caset för guld har inte förändrats men priset är absolut mer attraktivt nu än för två månader sen.”
Svahn delar uppfattningen med råvaruexperten Torbjörn Iwarson, som tidigare i veckan berättade för Realtid att han ser större potential i jordbruk än i ädelmetaller.
Hon pekar på att jordbruksråvaror inte följt med i de senaste årens uppgång för råvaror. Dessutom finns en stark korrelation till energipriser. Högre priser på olja och gas pressar böndernas marginaler, vilket kan leda till strypt produktion och högre priser på bland annat vete, majs och sojabönor.
Lärdomen från DeepSeek-paniken
För att lyckas i dagens kaotiska läge menar Svahn att man inte får bli förblindad av kortsiktig volatilitet. Hon drar en parallell till paniken kring det kinesiska AI-genombrottet DeepSeek.
Många sektorer föll i tandem när marknaden plötsligt trodde att DeepSeek skulle göra AI-träning dramatiskt billigare. Flera uranbolag föll över 15 procent på en dag, trots att de fundamentala drivkrafterna för uran var oförändrade.
”Kraftiga svängningar på börsen kan såklart kännas läskiga, men det skapar också många bra möjligheter för investerare”, avslutar Anna Svahn.
