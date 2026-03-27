Experten om raset: Köp inte guld i kris – äg det

Den som köpte guld som skydd mot geopolitisk oro fick sig en kalldusch efter krigsutbrottet i Iran. Guldpriset har backat omkring 20 procent från de höga nivåer som nåddes i början av året.

Enligt Anna Svahn, förvaltare på hedgefonden Antiloop, är det inte konstigt alls.

Missuppfattning om guld

Att guld ska vara en stabil tillgång i oroliga tider stämmer sällan i praktiken. Svahn menar att priset historiskt sett tenderar att stiga initialt vid geopolitiska oroligheter för att sedan falla tillbaka.

”Först är det viktigt med perspektiv, guldpriset har rasat från höga nivåer efter att priset steg över 60 procent i dollar under förra året”, förklarar Anna Svahn som fortsätter:

”För det andra, om man tittar historiskt på hur guldpriset agerat under geopolitiska oroligheter så kan man konstatera att trots talessättet “köp guld under oroliga tider” så tenderar guldpriset att initalt stiga men sedan falla tillbaka. Mer korrekt att säga skulle alltså vara “äg redan guld under oroliga tider”.

Hon ser den senaste tidens volatilitet som ett resultat av hög likviditet på marknaden och generell världsoro. Trots raset är hon fortsatt positiv till tillgången och menar att det långsiktiga caset för guld, drivet av penningpolitik, är intakt.