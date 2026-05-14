Obligationsräntor på rekordnivåer – utmanar aktier som placering

Den 30-åriga amerikanska statsobligationsräntan bröt i början av maj igenom femprocentsgränsen för första gången sedan juli 2025.

Det är en nivå som betraktas som en viktig psykologisk tröskel på obligationsmarknaden, och rörelsen om sex punkter upp till 5,03 procent var den största endagsrörelsen sedan den 20 mars.

Bakom uppgången ligger en kombination av faktorer: inflationsoro, stigande oljepriser till följd av det stängda Hormuzsundet, farhågor om att Federal Reserve kan komma att höja räntan igen, samt massiva företagsinvesteringar i artificiell intelligens.

”Alla tecken pekar mot högre inflation än vad marknaden historiskt har förväntat sig”, sade Vivek Paul, Global Head of Portfolio Research vid BlackRock Investment Institute, till Bloomberg.

Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad i intervallet 3,5–3,75 procent vid sitt senaste möte, men tre ledamöter reserverade sig mot beslutet. Swapmarknaden indikerar nu runt 50 procents sannolikhet för en höjning med en kvarts procentenhet i början av 2027.

Obligationer börjar matcha aktier

Den stigande räntemiljön förändrar också den grundläggande avvägningen mellan aktier och räntebärande placeringar.

Enligt podcasten Investing for Beginners, handlar det om ett skede där obligationsräntor börjar närma sig vad aktiemarknaden historiskt har levererat , skriver Yahoo Finance.

Med 30-åriga statsobligationer på 5,03 procent och investment grade-företagsobligationer som kan ge 6,5 till 7,5 procent, menar analytiker att gapet mot förväntad aktieavkastning sällan varit så litet.

Inflationsjusterade realräntor på 30-åriga TIPS ligger dessutom på 2,74 procent, det innebär att obligationerna ger faktisk köpkraft, inte bara kompensation för inflationen.

S&P 500-indexet, mätt via indexfonden SPY, har visserligen gett 261 procents avkastning de senaste tio åren.

Men för investerare med ett definierat tidsperspektiv, exempelvis en bostadsaffär inom fem år, innebär en börsnedgång i år fyra att genomsnittsavkastningen inte längre är meningsfull.

Det är vad finansbranschen brukar kalla sekvensrisk.