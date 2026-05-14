Jag trotsade min magkänsla om AI – blev rejält belönad

KRÖNIKA I början av mars bestämde jag och kollegan David Ingnäs att vi skulle testa att bottenfiske i börsraset. Vi har kallat det hela Portföljkampen och David har rapporterat återkommande om vår utveckling.

Reglerna är enkla: Vi började med varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor. Den skulle fördelas över tre aktier. Bäst resultat efter tre månader vinner.

För mig började det hela med en brutal påminnelse om varför det är svårt att spekulera i bottnar på börsen. Jag plockade upp Boliden bara dagar före skalven i Garpenberg och ett betydande börsras. Där borde jag ha varit uträknad. Men mycket kan tydligen hända på tre månader.

Det här är en krönika. Åsikter som framkommer är skribentens egna.

Räddad av min riskspridning

Med tre aktier i portföljen är det svårt att sprida sina risker. Jag började med 75 procent i svensk industri och ville använda 25 procent till något helt annat. I början av året intervjuade jag DNB Carnegies chefekonom Ulf Andersson och frågade då vad som kunde vara en bra motvikt till en portfölj som var tung på Sverige.

Han är makroekonom och ger sällan den typen av råd, men kläckte ändå ur sig att USA ser ut som en bra motvikt till Europa i allmänhet. Jag tog fasta på det och påmindes då om att ett av Warren Buffetts sista drag som ledare för Berkshire var att storköpa Googles moderbolag Alphabet.

Sedan dess har jag kikat extra på Alphabet och trot mig se flera lovande saker. Dels verkar det vara IT-jätten som har bäst position i flest techtrender. Hårdvara, mjukvara, moln, AI – you name it. Samtidigt har man betydligt mer attraktiva intäkter i relation till sin värdering än många av konkurrenterna i Magnificent 7.

Edvards Realtidsportfölj 11 maj: