Trots att jag ser varje dag hur de stora språkmodellerna gör nytta är jag en inbiten skeptiker till dagens satsningar på AI. Men i mars trotsade jag min magkänsla, och det visade sig vara helt rätt.
Jag trotsade min magkänsla om AI – blev rejält belönad
KRÖNIKA I början av mars bestämde jag och kollegan David Ingnäs att vi skulle testa att bottenfiske i börsraset. Vi har kallat det hela Portföljkampen och David har rapporterat återkommande om vår utveckling.
Reglerna är enkla: Vi började med varsin fiktiv portfölj på 100 000 kronor. Den skulle fördelas över tre aktier. Bäst resultat efter tre månader vinner.
För mig började det hela med en brutal påminnelse om varför det är svårt att spekulera i bottnar på börsen. Jag plockade upp Boliden bara dagar före skalven i Garpenberg och ett betydande börsras. Där borde jag ha varit uträknad. Men mycket kan tydligen hända på tre månader.
Det här är en krönika. Åsikter som framkommer är skribentens egna.
Räddad av min riskspridning
Med tre aktier i portföljen är det svårt att sprida sina risker. Jag började med 75 procent i svensk industri och ville använda 25 procent till något helt annat. I början av året intervjuade jag DNB Carnegies chefekonom Ulf Andersson och frågade då vad som kunde vara en bra motvikt till en portfölj som var tung på Sverige.
Han är makroekonom och ger sällan den typen av råd, men kläckte ändå ur sig att USA ser ut som en bra motvikt till Europa i allmänhet. Jag tog fasta på det och påmindes då om att ett av Warren Buffetts sista drag som ledare för Berkshire var att storköpa Googles moderbolag Alphabet.
Sedan dess har jag kikat extra på Alphabet och trot mig se flera lovande saker. Dels verkar det vara IT-jätten som har bäst position i flest techtrender. Hårdvara, mjukvara, moln, AI – you name it. Samtidigt har man betydligt mer attraktiva intäkter i relation till sin värdering än många av konkurrenterna i Magnificent 7.
Edvards Realtidsportfölj 11 maj:
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring inkl. utd. (%)
|Boliden
|48
|530
|25 440
|-15,1%
|Industrivärden C
|104
|484
|50 336
|+2,7%
|Alphabet A
|7
|387,09 USD
|24 948
|+28,8%
|Kassa (inkl utdelning)
|—
|—
|1 227
|—
|Totalt
|101 951 kr
|+1,95%
AI styrde upp portföljen
Trots att jag är en inbiten skeptiker till dagens extrema investeringar i stora språkmodeller och teknikens möjlighet att skapa tillräckliga värden för att motivera detta ville jag väga upp min blågula portfölj med något annat. Jag tog rygg på Buffett och köpte Alphabet.
Givet det extrema techrally som utspelat sig under april och maj blev det ett bra beslut. Alphabet har tagit in Bolidens ras och min fiktiva portfölj ligger äntligen på plus. Ett slags bevis på att man ibland ska släppa sin magkänsla och lyssna på smartare personer.
Samtidigt är jag djupt övertygad om att en djup baksmälla väntar för AI- och datacenterbubblan. Det finns stora strukturella och ekonomiska utmaningar där jag fortfarande inte har sett några övertygande lösningar. Det ska bara ordna upp sig längs vägen samtidigt som tusentals miljarder dollar investeras.
Tyvärr har Industrivärden, som utgör den största delen av min fiktiva portfölj, inte levererat lika bra som Investor. Det kan mycket väl bli vad som gör att jag förlorar mot David, trots Alphabets rusning. En månad av Portföljkamp återstår och de första månaderna visar med all tydlighet att allt fortfarande kan hända.
Davids Dagens PS portfölj 11 maj:
|Innehav
|Antal
|Kurs
|Värde (kr)
|Förändring inkl. utd. (%)
|Investor
|113
|369,65
|41 771
|+6,7%
|Handelsbanken A
|216
|129,65
|28 004
|+6,8%
|Kinnevik
|586
|51,74
|30 316
|+2,1%
|Kassa (inkl utdelningar)
|—
|—
|4 320
|—
|Totalt
|104 411 kr
|+4,41%
Totalställning portföljkampen 11 maj:
|Placering
|Portfölj / Index
|Förändring (%)
|🥇 1
|OMX Stockholm PI GI
|+4,79%
|🥈 2
|Davids Dagens PS-portfölj
|+4,41%
|🥉 3
|Edvards Realtidsportfölj
|+1,95%
|4
|Soffliggaren
|0,00%