Ryssland sköt upp satelliter – för att utmana Musk

Ryssland har tagit ett första steg mot att bygga ett eget satellitbaserat internetnätverk som ska konkurrera med SpaceX och dess tjänst Starlink.

Under måndagskvällen skickades de första satelliterna upp i omloppsbana som en del av projektet Rassvet.

Bakom satsningen står det privata rymdbolaget Bureau 1440, som utvecklar systemet med stöd från den ryska staten.

Ska bygga satellitnätverk

Totalt 16 satelliter placerades i låg omloppsbana och ska nu genomgå tester innan de når sina slutliga positioner.

Projektet har försenats jämfört med den ursprungliga tidsplanen, där de första uppskjutningarna var tänkta att ske redan under föregående år.

Trots detta markerar den genomförda uppskjutningen starten på en mer omfattande utrullning.

Ambitionen är att bygga ett nätverk av hundratals satelliter som kan leverera bredbandsinternet över hela Ryssland, inklusive avlägsna och glest befolkade områden, skriver The Moscow Times.