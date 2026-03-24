Ett eget Starlink. Det är vad Ryssland försöker skapa med ett satellitnätverk som ska ge bättre internet i landet.
Ryssland sköt upp satelliter – för att utmana Musk
Ryssland har tagit ett första steg mot att bygga ett eget satellitbaserat internetnätverk som ska konkurrera med SpaceX och dess tjänst Starlink.
Under måndagskvällen skickades de första satelliterna upp i omloppsbana som en del av projektet Rassvet.
Bakom satsningen står det privata rymdbolaget Bureau 1440, som utvecklar systemet med stöd från den ryska staten.
Ska bygga satellitnätverk
Totalt 16 satelliter placerades i låg omloppsbana och ska nu genomgå tester innan de når sina slutliga positioner.
Projektet har försenats jämfört med den ursprungliga tidsplanen, där de första uppskjutningarna var tänkta att ske redan under föregående år.
Trots detta markerar den genomförda uppskjutningen starten på en mer omfattande utrullning.
Ambitionen är att bygga ett nätverk av hundratals satelliter som kan leverera bredbandsinternet över hela Ryssland, inklusive avlägsna och glest befolkade områden, skriver The Moscow Times.
Vill minska beroendet
Satsningen ses som ett strategiskt viktigt steg för att minska beroendet av utländsk teknik och stärka landets digitala infrastruktur.
Enligt planer från den statliga rymdorganisationen Roscosmos ska över 900 satelliter ingå i systemet fram till 2035. Redan nästa år väntas en första kommersiell fas inledas, då ett par hundra satelliter kan vara i drift.
Utbyggnaden kommer att ske i flera steg, där kommande uppskjutningar förväntas omfatta betydligt fler satelliter än den första omgången. Målet är att snabbt öka täckningen och kapaciteten i nätverket.
Starlink ligger i framkant
Trots de ambitiösa planerna ligger projektet långt efter konkurrenten. SpaceX har sedan 2019 placerat ut tusentals satelliter i låg omloppsbana, vilket har gett Starlink ett betydande försprång både tekniskt och kommersiellt.
Finansieringen av Rassvet är omfattande. Den ryska staten har avsatt motsvarande över en miljard dollar, samtidigt som bolaget bakom projektet planerar att investera flera miljarder dollar ytterligare fram till 2030.
Satsningen speglar en global trend där allt fler länder och företag utvecklar egna satellitnätverk för kommunikation.
