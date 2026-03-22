Guld faller tungt: Investerare säljer trots brinnande krig

Guld är enligt vissa den ultimata trygghetsinvesteringen. När bomberna faller och osäkerheten lamslår världens börser ska kapitalet fly till guldet. Den här gången har den gamla sanningen satts ur spel.

Trots att konflikten i Mellanöstern eskalerat har guldpriset backat rejält från rekordnivåerna. För den som satsat på en spikrak uppgång har de senaste veckorna varit en kalldusch.

Guldpriset har rasat med över tio procent på bara en vecka.

Likviditetsbrist tvingar fram försäljningar

Enligt Michel Rufli, vd på Nordic Gold Trade, är det flera faktorer som samverkar. Han menar att det stigande oljepriset har skapat likviditetsbrist på många håll. Investerare kan då tvingas sälja av tillgångar som presterat bra.

”Det geopolitiska incitamentet att köpa guld finns kvar, men om marknaden saknar likviditet är det ett mer akut tillstånd som måste förbättras”, förklarar Michel Rufli.

Han påpekar även att guldpriset i svenska kronor fortfarande är upp över 5 procent sedan årsskiftet, vilket sätter det senaste prisfallet i ett annat ljus.

