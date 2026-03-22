Krig och geopolitisk oro brukar vara innebära dyrare guld. Men sedan anfallet mot Iran i början av mars har marknaden agerat tvärtemot reflexen. Prisraset förbryllar, men för experterna finns det förklaringar bakom de röda siffrorna.
Guld faller tungt: Investerare säljer trots brinnande krig
Guld är enligt vissa den ultimata trygghetsinvesteringen. När bomberna faller och osäkerheten lamslår världens börser ska kapitalet fly till guldet. Den här gången har den gamla sanningen satts ur spel.
Trots att konflikten i Mellanöstern eskalerat har guldpriset backat rejält från rekordnivåerna. För den som satsat på en spikrak uppgång har de senaste veckorna varit en kalldusch.
Guldpriset har rasat med över tio procent på bara en vecka.
Likviditetsbrist tvingar fram försäljningar
Enligt Michel Rufli, vd på Nordic Gold Trade, är det flera faktorer som samverkar. Han menar att det stigande oljepriset har skapat likviditetsbrist på många håll. Investerare kan då tvingas sälja av tillgångar som presterat bra.
”Det geopolitiska incitamentet att köpa guld finns kvar, men om marknaden saknar likviditet är det ett mer akut tillstånd som måste förbättras”, förklarar Michel Rufli.
Han påpekar även att guldpriset i svenska kronor fortfarande är upp över 5 procent sedan årsskiftet, vilket sätter det senaste prisfallet i ett annat ljus.
Centralbankerna avvaktande
En annan tungt vägande faktor är centralbankernas agerande. Statistik från World Gold Council visar att nettoköpen föll dramatiskt i januari – från 72 ton föregående år till endast 5 ton i år.
För att sätta det i perspektiv är den svenska guldreserven på drygt 125 ton guld.
Nu väntar ett avgörande ögonblick för guldpriset, enligt Kitco. Guldmarknaden har lidit stor skada efter att priset föll under det viktiga 50-dagars medelvärdet.
Kelvin Wong, analytiker på OANDA, beskriver det för Kitco som ett avgörande ögonblick där marknaden nu riskerar en längre period av nedgång.
Räntespöket och inflationen styr
Det pågående kriget i Iran driver upp energipriserna, vilket i sin tur göder inflationsoron. Detta har tvingat centralbankerna att inta en vänta-och-se-attityd.
Förhoppningarna om snar räntelättnad har kommit av sig, och vissa analytiker varnar till och med för att Federal Reserve kan tvingas höja räntan om läget förvärras.
Jerome Powell, chef för den amerikanska centralbanken, har nyligen betonat att ytterligare lättnader är uteslutna om inflationen inte viker ner. Denna osäkerhet gör att guldet saknar en tydlig trigger.
Michel Rufli menar att marknaden behöver konsensus kring ränteutvecklingen innan priset kan vända uppåt igen på allvar.
Trots det dystra läget på kort sikt ser experterna ingen anledning till panik. Rufli betraktar den nuvarande volatiliteten som ”brus” i ett större sammanhang och betonar att guld är en långsiktig tillgång.