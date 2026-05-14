Konsumtionen bromsar in i en orolig omvärld, men SCB:s senaste konjunkturdata visar att det ekonomiska läget ändå stärks gradvis.
Konjunkturen ljusnar – men svenskarna håller i plånboken
Sveriges hushåll är fortsatt försiktiga med sina pengar.
Det visade detaljhandelsdata från SCB redan i mars: försäljningsvolymen minskade med 0,6 procent i februari jämfört med januari, drivet av en nedgång på 0,9 procent för sällanköpsvaror.
Sett över tremånadersperioden december till februari var volymen 0,2 procent lägre än under de tre föregående månaderna.
Bilden var dock ljusare i ett längre perspektiv. Jämfört med februari 2025 ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 2,4 procent, och sällanköpsvaruhandeln steg med hela 4,7 procent i årstakt.
Ser bättre ut nu
Nu, i SCB:s konjunkturindikator publicerad den 13 maj, syns tecken på att läget stärks ytterligare.
I mars 2026 låg 8 av 13 indikatorer över sin långsiktiga trend, jämfört med 7 i februari, en markant förbättring mot mars 2025, då bara en indikator befann sig över trenden.
”I mars 2026 hade flera indikatorer en positiv trend. Nyregistrering av personbilar och lastbilar, liksom näringslivets efterfrågan och produktion, höll sig kvar i expansionsfasen, säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB i en kommentar.
Hushållens konsumtion och detaljhandeln med sällanköpsvaror lyfts fram som starka inslag.
Orosmoln kvarstår
Samtidigt kvarstår orosmoln: industrins orderingång och hushållens konfidensindikator låg kvar i recessionsfasen i mars.
I sin konjunkturrapport från mars konstaterade HUI Research att den optimism som spridit sig bland svenska hushåll ”för stunden har satts på paus” till följd av geopolitisk oro och kriget i Mellanöstern. Institutet sänkte då sin prognos för hushållens konsumtion 2026 från 3,1 till 2,9 procent i fasta priser.
”Vår bedömning är ändå att de positiva krafterna väger tyngst och att både ekonomin och detaljhandeln vänder uppåt under 2026 och 2027, sa William Lindquist, analytiker på HUI Research då.
Grundförutsättningarna, lägre inflation, stigande reallöner och expansiv finanspolitik, bedömdes enligt HUI Research väga tyngre än oron på sikt. Den senaste konjunkturdatan från SCB tyder på att den bilden håller.