Konjunkturen ljusnar – men svenskarna håller i plånboken

Sveriges hushåll är fortsatt försiktiga med sina pengar.

Det visade detaljhandelsdata från SCB redan i mars: försäljningsvolymen minskade med 0,6 procent i februari jämfört med januari, drivet av en nedgång på 0,9 procent för sällanköpsvaror.

Sett över tremånadersperioden december till februari var volymen 0,2 procent lägre än under de tre föregående månaderna.

Bilden var dock ljusare i ett längre perspektiv. Jämfört med februari 2025 ökade detaljhandelns försäljningsvolym med 2,4 procent, och sällanköpsvaruhandeln steg med hela 4,7 procent i årstakt.

Ser bättre ut nu

Nu, i SCB:s konjunkturindikator publicerad den 13 maj, syns tecken på att läget stärks ytterligare.

I mars 2026 låg 8 av 13 indikatorer över sin långsiktiga trend, jämfört med 7 i februari, en markant förbättring mot mars 2025, då bara en indikator befann sig över trenden.

”I mars 2026 hade flera indikatorer en positiv trend. Nyregistrering av personbilar och lastbilar, liksom näringslivets efterfrågan och produktion, höll sig kvar i expansionsfasen, säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB i en kommentar.

Hushållens konsumtion och detaljhandeln med sällanköpsvaror lyfts fram som starka inslag.