Telehälsobolaget Journi Health har börjat sälja Melt, en mörk choklad där varje ruta innehåller orforglipron. Det är samma substans som finns i Foundayo, Eli Lillys GLP-1-tablett mot fetma som den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände den 1 april i år. Det rapporterar Wired.

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Melt säljs som prenumeration. Kunden får 24 inslagna rutor i månaden och ska äta en om dagen. Priset är 189 dollar i månaden inklusive läkarbedömning. Foundayos listpris är enligt Wired 649 dollar för 30 dagar, men Lilly erbjuder själv patienter som betalar ur egen ficka den lägsta dosen från 149 dollar i månaden.

Inget videosamtal krävs

På sin webbplats beskriver Journi Health hur processen går till. Kunden fyller i ett hälsoformulär på nätet och behöver inte ha något videosamtal med en läkare. Bedömningen tar upp till tolv timmar, och kortet belastas först när en läkare har godkänt ordern. Inför Black Friday kostar första månaden 99 dollar.

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Bolaget skriver själv att Melt är en så kallad compounded-beredning, alltså ett läkemedel som blandas av ett apotek. FDA har inte utvärderat produktens säkerhet, effekt eller kvalitet. Enligt Journi Health kan inte heller studierna bakom Foundayo användas för att visa att chokladen fungerar.

Grundaren Luna Yu, som inte själv är läkare, säger till Wired att Melt riktar sig till personer som har svårt för sprutor eller för att svälja tabletter. Det gäller både nya användare och personer som redan tar GLP-1 och vill behålla vikten.

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”Och slutligen är den för mikrodoserarna som är ute efter de livsförlängande effekterna”, säger hon till Wired.

Wired påpekar att GLP-1 i doser under den lägsta godkända aldrig har visats fungera i studier på människor.