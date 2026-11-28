Ett amerikanskt telehälsobolag säljer den aktiva substansen i Eli Lillys bantningspiller i form av chokladrutor, till en bråkdel av listpriset. Läkemedelsjätten kallar produkten ett marknadsföringsjippo och kräver att myndigheter och rättsväsende slår till.
Nu säljs bantningsmedicin som choklad – Eli Lilly kräver ingripande
Telehälsobolaget Journi Health har börjat sälja Melt, en mörk choklad där varje ruta innehåller orforglipron. Det är samma substans som finns i Foundayo, Eli Lillys GLP-1-tablett mot fetma som den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkände den 1 april i år. Det rapporterar Wired.
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Melt säljs som prenumeration. Kunden får 24 inslagna rutor i månaden och ska äta en om dagen. Priset är 189 dollar i månaden inklusive läkarbedömning. Foundayos listpris är enligt Wired 649 dollar för 30 dagar, men Lilly erbjuder själv patienter som betalar ur egen ficka den lägsta dosen från 149 dollar i månaden.
Inget videosamtal krävs
På sin webbplats beskriver Journi Health hur processen går till. Kunden fyller i ett hälsoformulär på nätet och behöver inte ha något videosamtal med en läkare. Bedömningen tar upp till tolv timmar, och kortet belastas först när en läkare har godkänt ordern. Inför Black Friday kostar första månaden 99 dollar.
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Bolaget skriver själv att Melt är en så kallad compounded-beredning, alltså ett läkemedel som blandas av ett apotek. FDA har inte utvärderat produktens säkerhet, effekt eller kvalitet. Enligt Journi Health kan inte heller studierna bakom Foundayo användas för att visa att chokladen fungerar.
Grundaren Luna Yu, som inte själv är läkare, säger till Wired att Melt riktar sig till personer som har svårt för sprutor eller för att svälja tabletter. Det gäller både nya användare och personer som redan tar GLP-1 och vill behålla vikten.
”Och slutligen är den för mikrodoserarna som är ute efter de livsförlängande effekterna”, säger hon till Wired.
Wired påpekar att GLP-1 i doser under den lägsta godkända aldrig har visats fungera i studier på människor.
Lilly slår tillbaka
Eli Lilly är inte road.
”En icke undersökt kopia som använder choklad för påstådd viktminskning behandlar ett allvarligt hälsobehov som ett marknadsföringsjippo”, säger en talesperson för Lilly till Wired.
Bolaget kräver att myndigheter och rättsväsende vidtar kraftfulla åtgärder mot kopior som marknadsförs till intet ont anande konsumenter.
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Yu menar att Journi Health får sälja Melt eftersom produkten inte är en exakt kopia av originalet. Hon beskriver den som en ny form som ger patienten en annan upplevelse.
Ironiskt nog bygger hennes argument på samma resonemang som Lilly använt för sitt eget piller.
”Ett av de större hindren har varit att vissa patienter helt enkelt inte vill ta en spruta”, har Lillys vice vd Ken Custer tidigare sagt till Wired.
Det är heller inte första gången. I augusti stämde Lilly sex aktörer, bland dem peptidsäljare, ett apotek och en skönhetsklinik, för att de sålt den ännu inte godkända substansen retatrutid. Lilly har dessutom anmält hundratals personer och företag till myndigheter och yrkesnämnder, rapporterar The Fashion Law.
Flera av de produkterna såldes som avsedda enbart för forskning. På Journi Healths egen frågesida beskrivs Melt fortfarande som en ”forskningsprodukt” som bara erbjuds för forskningsändamål. Där anges att varje bit innehåller 6 milligram liraglutid, en helt annan GLP-1-substans än orforglipron.
Smutsig gråzon
Under bristen på Novo Nordisks och Lillys sprutor fick amerikanska apotek tillverka kopior i stor skala. Den möjligheten har nu stängts. FDA skriver att apotek inte regelbundet får tillverka läkemedel som i praktiken är kopior av kommersiellt tillgängliga produkter. Myndigheten säger samtidigt att den inte tänker ingripa mot apotek som lämnar ut fyra eller färre sådana recept i månaden.
Konflikten liknar den som blossade upp i februari, när Hims & Hers lanserade en egen version av Novo Nordisks Wegovy-piller för 49 dollar. Både Novo och Lilly föll då med omkring sju procent på börsen.
För Lilly är timingen känslig. Foundayo sålde för 184 miljoner dollar under tredje kvartalet, mot väntade 229 miljoner, rapporterade Realtid i oktober. Totalt dominerar Lilly ändå den amerikanska GLP-1-marknaden med 63 procent, och bolaget har fler läkemedel på väg. I juni rusade aktien efter att retatrutid klarat fas 3.