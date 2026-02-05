Säljer fetmaläkemedel för en tredjedel av priset – stäms

Hims & Hers är ett digitalt vårdbolag i USA med viktminskning som ett av sina fokusområdet.

Det är skälet till att att företaget meddelat att de lanserar en billigare kopia av läkemedlet Wegovy, som används för viktminskning.

Hims & Hers planerar att sälja pillret för 49 dollar, betydligt lägre än Novos pris på 149 dollar.

Novo Nordisk planerar stämning

Aktierna för både Novo Nordisk och rivalen Eli Lilly sjönk med omkring sju procent efter nyheten, medan Hims initialt steg innan man föll tillbaka, skriver CNBC.

Semaglutide, den aktiva ingrediensen i Wegovy, är patenterad i USA fram till 2032, men Hims hävdar att deras produkt är “personlig” och därmed laglig.

Den nya versionen är en tablett, jämfört med Novos SNAC-teknologi som underlättar absorptionen av det godkända läkemedlet.

Novo Nordisk har dock aviserat att man inte kommer att acceptera den nya produkten och förbereder juridiska åtgärder.

Avslutade sitt samarbete

Tidigare har Novo och Hims samarbetat kring injicerbara viktminskningsprodukter, men samarbetet avslutades efter två månader på grund av oro över vilseledande marknadsföring.

Marknadsanalytiker påpekar att lanseringen av den billigare kopian ökar trycket på Novo samtidigt som konkurrensen på den amerikanska GLP-1-marknaden hårdnar.

Även Eli Lilly väntas lansera en egen oral viktminskningsprodukt under året.