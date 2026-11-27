IT-konsultbolagen Frontwalker och Time People Group, som båda är noterade på NGM, offentliggjorde på fredagsmorgonen en fusionsplan. Frontwalker tar över Time People Group och behåller sitt namn. Time People Group upplöses.

Fusionen väntas registreras först i april 2027, men Frontwalker tar över hela verksamheten redan innan dess. Alla åtta dotterbolag köps för 26 miljoner kronor, bland dem Brivalo Consulting, Efftre och Metamatrix.

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Time People Group är i en svår finansiell situation, och bolagets fortlevnad hänger på att en lösning kommer på plats utan dröjsmål. En vanlig fusion skulle ta för lång tid.

Revers i stället för kontanter

Frontwalker betalar inte kontant. o stället ställer bolaget ut en räntefri säljarrevers. Time People Group får begära ut högst 1 miljon kronor i månaden under fem månader. Om fusionen inte är klar den 30 juni 2027 kan bolaget begära ut ytterligare 10 miljoner. När fusionen väl är genomförd faller reversen bort utan att resten betalas ut.

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Aktieägarna i Time People Group får 1,66 nya B-aktier i Frontwalker för varje aktie de äger. Det värderar bolaget till cirka 11,8 miljoner kronor. Räknar man med en planerad kvittningsemission på 5,5 miljoner till långivarna blir värdet 17,4 miljoner. Budet ligger 0,2 procent under torsdagens stängningskurs men 33,5 procent över snittkursen de senaste 30 dagarna, enligt pressmeddelandet.