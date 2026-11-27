Time People Group är i så dåligt finansiellt skick att bolaget inte hinner vänta på en vanlig fusion. Därför köper Frontwalker först alla dotterbolag för 26 miljoner kronor och betalar med en räntefri revers.
IT-konsulten i kris räddas av Frontwalker – säljer allt för 26 miljoner
IT-konsultbolagen Frontwalker och Time People Group, som båda är noterade på NGM, offentliggjorde på fredagsmorgonen en fusionsplan. Frontwalker tar över Time People Group och behåller sitt namn. Time People Group upplöses.
Fusionen väntas registreras först i april 2027, men Frontwalker tar över hela verksamheten redan innan dess. Alla åtta dotterbolag köps för 26 miljoner kronor, bland dem Brivalo Consulting, Efftre och Metamatrix.
Läs även: Plantagen: Säljs 78 procent billigare efter 36 stängda butiker. Dagens PS
Time People Group är i en svår finansiell situation, och bolagets fortlevnad hänger på att en lösning kommer på plats utan dröjsmål. En vanlig fusion skulle ta för lång tid.
Revers i stället för kontanter
Frontwalker betalar inte kontant. o stället ställer bolaget ut en räntefri säljarrevers. Time People Group får begära ut högst 1 miljon kronor i månaden under fem månader. Om fusionen inte är klar den 30 juni 2027 kan bolaget begära ut ytterligare 10 miljoner. När fusionen väl är genomförd faller reversen bort utan att resten betalas ut.
Missa inte: KlaraBo är historia – så ser börsens nya bostadsjätte ut. Realtid
Aktieägarna i Time People Group får 1,66 nya B-aktier i Frontwalker för varje aktie de äger. Det värderar bolaget till cirka 11,8 miljoner kronor. Räknar man med en planerad kvittningsemission på 5,5 miljoner till långivarna blir värdet 17,4 miljoner. Budet ligger 0,2 procent under torsdagens stängningskurs men 33,5 procent över snittkursen de senaste 30 dagarna, enligt pressmeddelandet.
Större bolag – liten ägarandel
Time People Group är det större av bolagen. Mellan januari och september omsatte det 94,5 miljoner kronor, mot Frontwalkers 46,2 miljoner. Ändå får Time People Groups ägare som mest 8,3 procent av det sammanslagna bolaget. Båda bolagen gick med förlust: rörelseresultatet var –10,4 miljoner för Time People Group och –8,4 miljoner för Frontwalker.
Läs även: Ny smäll för svenska resekoncernen – dotterbolag i konkurs. Dagens PS
Samma morgon släppte Time People Group sin delårsrapport, som tidigarelagts från den 3 december. Omsättningen sjönk till 28,5 miljoner kronor, från 44,0 miljoner samma kvartal i fjol. Det är ett tapp på 35 procent. Resultatet efter skatt blev –4,2 miljoner.
Rapporten låter dock betydligt ljusare än styrelsens uttalande. Där skriver bolaget att det säkrat finansiering under kvartalet.
”Med finansieringen på plats kan vi lyfta blicken och lägga mer kraft på affären”, säger tillförordnade vd:n Heike Schneider i rapporten.
Redan i början av året genomförde Time People Group en företrädesemission på omkring 23 miljoner kronor.
Siktar på 14 miljoner i besparingar
Bolagen räknar med att spara cirka 14 miljoner kronor om året. Besparingarna ska komma från gemensam administration, ledning och lokaler och från att bara ett bolag är noterat. Frontwalker vill också flytta fler konsulter till sin modell Development-as-a-Service. Där levereras utvecklingen till fast månadsavgift från teknikcentret i Colombo i Sri Lanka.
Affären ska enligt bolagen stödja Frontwalkers mål för 2027: 200 miljoner kronor i omsättning och en EBITA-marginal på 8 procent. Under årets första nio månader omsatte bolagen sammanlagt 140,7 miljoner.
Time People Groups största ägare Hans Nygren beskriver i pressmeddelandet fusionen som ett ”strategiskt viktigt steg” som ger en stabilare finansiell situation på kort sikt. Frontwalkers ordförande Marcus Pettersson Berver talar om en ”stabil plattform för framtida expansion”.
Affären görs när konsultbranschen pressas av AI. Realtid har tidigare rapporterat att nyanställningarna i branschen bromsar in kraftigt och att allt fler bolag tar hem arbete som tidigare köptes in. Samtidigt finns det tecken på att efterfrågan på konsulter håller i sig.
Ägare med 72,1 procent av aktierna i Frontwalker och 58,9 procent i Time People Group har lovat att rösta för fusionen. Bolagsstämmorna hålls runt den 27 januari. Affären kräver också godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Jesper Jacquet blir vd för det sammanslagna bolaget.