Viktminskningsläkemedel kopplas till synförlust – myndighet kräver varningstext

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kräver nya säkerhetsvarningar på samtliga läkemedel i gruppen GLP-1.

Beslutet kommer efter att myndigheten identifierat en möjlig koppling mellan läkemedlen och en ovanlig ögonsjukdom som kan orsaka plötslig och permanent synförlust.

Varningen gäller bland annat Wegovy, Ozempic och Zepbound.

Ovanlig biverkan

Tillståndet heter icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati, förkortat NAION, och uppstår när blodflödet till den främre delen av synnerven minskar, skriver CNBC.

FDA betonar att ett orsakssamband mellan läkemedlen och sjukdomen ännu inte har fastställts.

Myndigheten har dock identifierat rapporterade fall bland användare av samtliga GLP-1-preparat som för närvarande finns på marknaden.

Beslutet bygger på en genomgång av kliniska prövningar, patientdata och publicerade vetenskapliga studier.

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En analys av 126 kliniska prövningar med sammanlagt över 134 000 deltagare visade 6,4 fall av NAION per 100 000 patientår bland patienter som behandlades med GLP-1-läkemedel.

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