I Europa har relationen mellan en ögonsjukdom och GLP-1-läkemedel redan uppmärksammats. Nu följer amerikanska FDA upp.
Viktminskningsläkemedel kopplas till synförlust – myndighet kräver varningstext
Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA kräver nya säkerhetsvarningar på samtliga läkemedel i gruppen GLP-1.
Beslutet kommer efter att myndigheten identifierat en möjlig koppling mellan läkemedlen och en ovanlig ögonsjukdom som kan orsaka plötslig och permanent synförlust.
Varningen gäller bland annat Wegovy, Ozempic och Zepbound.
Ovanlig biverkan
Tillståndet heter icke-arteritisk främre ischemisk optikusneuropati, förkortat NAION, och uppstår när blodflödet till den främre delen av synnerven minskar, skriver CNBC.
FDA betonar att ett orsakssamband mellan läkemedlen och sjukdomen ännu inte har fastställts.
Myndigheten har dock identifierat rapporterade fall bland användare av samtliga GLP-1-preparat som för närvarande finns på marknaden.
Beslutet bygger på en genomgång av kliniska prövningar, patientdata och publicerade vetenskapliga studier.
En analys av 126 kliniska prövningar med sammanlagt över 134 000 deltagare visade 6,4 fall av NAION per 100 000 patientår bland patienter som behandlades med GLP-1-läkemedel.
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Diabetes är en riskfaktor
Motsvarande siffra för patienter som fick andra behandlingar eller placebo var 3,8 fall.
FDA identifierade även 15 sannolika fall i sitt material. Tio inträffade bland patienter som behandlades med GLP-1-läkemedel och fem bland patienter som fick placebo.
Diabetes är i sig en känd riskfaktor för NAION, vilket försvårar bedömningen av om läkemedlen ligger bakom den ökade risken.
Läkemedelstillverkaren Novo Nordisk, som står bakom Ozempic och Wegovy, uppger att bolaget fortfarande anser att tillgängliga data inte visar något orsakssamband och att läkemedlens nytta i förhållande till riskerna är fortsatt god.
FDA har även kontaktat Eli Lilly, tillverkaren av Mounjaro och Zepbound.
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Har uppmärksammats i Europa
Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA uppmärksammade redan i juni 2025 en möjlig koppling mellan semaglutid, den aktiva substansen i Ozempic och Wegovy, och NAION. Det rapporterade bland andra TV4 om då.
Myndigheten klassade då tillståndet som en mycket sällsynt biverkning, som kan drabba upp till en av 10 000 användare.
Den amerikanska varningen omfattar däremot samtliga GLP-1-läkemedel, inte enbart preparat som innehåller semaglutid.
Trots riskerna bedömer analytiker på Citi att beslutet sannolikt får begränsad effekt på användningen av läkemedlen, bland annat eftersom sjukdomen är ovanlig och preparaten har dokumenterade hälsofördelar.
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