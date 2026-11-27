Det var i en intervju med norska E24 som Morten Brandtzæg, koncernchef för Nammo, berättade om hoten.

”Det har förekommit flera konkreta situationer med hot mot mig som person”, säger han till E24.

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Han vill inte gå in på vad hoten handlade om. Enligt E24 rör det sig om fler än två men färre än tio händelser. Han säger att han inte skräms så lätt. I stället tar han hoten som ett tecken på att Nammo står på rätt sida i konflikten.

E24 skriver inte vem som ligger bakom hoten, och Brandtzæg pekar inte ut något land.

Kontaktförsök ”österifrån”

Brandtzæg bekräftar också att bolaget har haft honungsfällor riktade mot anställda vid huvudkontoret i Raufoss, en småort ungefär två timmar med bil från Oslo. Honungsfällor är enligt honom ett av många verktyg som används.

Han säger att anställda har fått förfrågningar direkt via Tinder och att de i högre grad kommer ”mer österifrån”. Han kallar det ”världens enklaste trick” för att lura någon och komma åt information, och säger till E24 att en del faller för det.

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Två ledande personer på Nammo berättade anonymt för Financial Times att antalet rysktalande kvinnor på dejtingappar i området har ökat kraftigt. De har också sett kinesiska sexarbetare på ett lokalt hotell. De tolkar det som försök att försätta anställda i komprometterande situationer för att få fram känslig information eller kunna utpressa dem.

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Brandtzæg säger att Nammo samarbetar nära med polisen och den norska säkerhetstjänsten PST och följer myndigheternas råd. Bolaget inrättade förra året en egen tjänst som säkerhets- och krisdirektör efter ökad drönaraktivitet vid flera anläggningar.

Även i Finland är bolaget en måltavla. Enligt finska Yle utreder centralkriminalpolisen misstänkt spioneri efter att en drönare setts nära Nammos krutfabrik i Vihtavuori.

Miljardaffärer i Sverige

Nammo ägs till hälften av norska staten och till hälften av finska Patria. Koncernen har fyra orter i Sverige: Karlsborg, Karlskoga, Lindesberg och Vingåker. Totalt har Nammo över 4 100 anställda i tolv länder.

I maj 2025 tecknade Nammo ett tioårigt ramavtal med Försvarets materielverk, FMV. Den första beställningen gällde finkalibrig ammunition för 1,8 miljarder kronor. Enligt bolaget är det den största beställningen av finkalibrig ammunition som Sverige har gjort hos Nammo, och leveranserna under 2026–2028 blir en stor del av arbetet vid fabriken i Karlsborg.