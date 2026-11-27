Visa går samman med norska kryptobolaget NBX för att lansera ett nytt betalkort som gör det möjligt att använda både traditionella valutor och stablecoins vid vanliga köp.

Kortet väntas lanseras under 2027 och ska inledningsvis finnas på fem europeiska marknader, däribland Sverige.

Det nya kortet, Visa Flex Card, bygger på Visas teknik Flexible Credential, meddelar bolaget.

Ska kunna samla saldon

Den gör det möjligt för användaren att ha tillgång till flera olika betalningssaldon genom ett och samma kort och själv bestämma vilket saldo som ska användas vid ett köp.

I dag finns traditionella valutor och kryptotillgångar ofta på separata konton och i olika digitala plånböcker.

Med den nya lösningen ska kunder hos NBX kunna växla mellan tillgängliga saldon utan att behöva flera kort eller separata betalningslösningar.

Användaren ska exempelvis kunna välja att betala vardagliga inköp med ett saldo i lokal valuta och använda ett saldo i amerikanska dollar vid andra köp.

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