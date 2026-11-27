Stablecoins har lyfts fram som ett alternativ för betalningar i framtiden. Det vill nu Visa ta fasta med sin nya kortsatsning.
Visa satsar på krypto – lanserar nytt betalkort i Sverige
Visa går samman med norska kryptobolaget NBX för att lansera ett nytt betalkort som gör det möjligt att använda både traditionella valutor och stablecoins vid vanliga köp.
Kortet väntas lanseras under 2027 och ska inledningsvis finnas på fem europeiska marknader, däribland Sverige.
Det nya kortet, Visa Flex Card, bygger på Visas teknik Flexible Credential, meddelar bolaget.
Ska kunna samla saldon
Den gör det möjligt för användaren att ha tillgång till flera olika betalningssaldon genom ett och samma kort och själv bestämma vilket saldo som ska användas vid ett köp.
I dag finns traditionella valutor och kryptotillgångar ofta på separata konton och i olika digitala plånböcker.
Med den nya lösningen ska kunder hos NBX kunna växla mellan tillgängliga saldon utan att behöva flera kort eller separata betalningslösningar.
Användaren ska exempelvis kunna välja att betala vardagliga inköp med ett saldo i lokal valuta och använda ett saldo i amerikanska dollar vid andra köp.
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Lanseras i fem länder
Om det finns ett tillgängligt saldo i samma valuta som köpet genomförs i kan det också användas för att minska behovet av valutaväxling.
Utöver Visa och NBX deltar teknikbolaget Tieto och IDT Finance i samarbetet. Tieto bidrar med kortplattform och betalningsteknik, medan IDT Finance står för lösningar kopplade till kortutgivningen.
Den första versionen av kortet ska ha vanlig debetfunktion och planeras för Norge, Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. Polen pekas ut som en möjlig nästa marknad.
På sikt är ambitionen att även kunna koppla traditionella kreditlösningar till samma kort. Det skulle innebära att användarna kan välja mellan både egna tillgångar och kredit utan att behöva ytterligare ett kort.
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