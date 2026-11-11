AI-expertens varning till svenska vd:ar: ”Skriv inte femårskontrakt”

Företag investerar stora summor i AI för att effektivisera verksamheten, sänka kostnaderna och skapa nya intäkter. Men när tekniken utvecklas i rasande fart uppstår ett nytt dilemma: Hur långsiktigt vågar man binda sig till en leverantör?

Inte särskilt långsiktigt, om man frågar AI-experten Christian Guttmann.

– Min rekommendation skulle vara: Skriv inte under kontrakt med vissa leverantörer på fem år. För du vet inte ens om de finns om ett halvår, säger han i Realtids videopodd Unlocked.

Riskerar att bli inlåsta

Guttmann, som har omkring 25 års erfarenhet av AI som forskare, teknolog och företagsledare, pekar på hur snabbt konkurrensförhållandena förändras mellan aktörer som OpenAI, Anthropic och Google.

En leverantör som ligger längst fram i dag kan snabbt bli omsprungen av en konkurrent. För företag som bygger centrala delar av sin verksamhet kring en viss AI-plattform innebär det en betydande affärsrisk.

Problemet är inte bara att tekniken kan bli sämre än konkurrenternas. Om ett företag har integrerat en leverantörs lösningar djupt i sina affärsprocesser kan det också bli både dyrt och komplicerat att byta.

Guttmann uppmanar därför företagsledningar att redan från början planera för möjligheten att byta teknikpartner.

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– Gör dem så att du kan byta leverantör. Annars är du verkligen helt beroende av vissa. De kanske inte finns kvar.

”Det måste in på vd-nivå”

Men frågan handlar om betydligt mer än IT-avtal.

Petra von Rohr, med bakgrund inom företagsledning, finans och styrelsearbete, anser att många bolag fortfarande behandlar AI som en teknikfråga snarare än en strategisk fråga.

– Var hamnar ansvaret för AI i bolagen? Ofta hamnar det på IT eller på tech-sidan. Jag tror att det måste in på vd-nivå.

Hon menar att AI kan förändra företagens affärsmodeller i grunden. Därför räcker det inte att låta teknikavdelningen välja system och genomföra enskilda effektiviseringar.

Företagsledningarna måste också förstå hur investeringarna påverkar konkurrenskraft, kvalitet och framtida intäkter.

– Kostnader är bara en del. Om man bara tittar på kostnader blir det svårt med incitament. Men om vi tittar på kvalitet och ökade intäkter blir det något helt annat, säger von Rohr.

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Gamla arbetssätt räcker inte

Guttmann riktar också kritik mot företag som försöker införa AI utan att förändra sina befintliga processer.

– Vi sprinklar lite AI över bolaget. Och någonting bra ska hända.

Det synsättet fungerar inte, menar han.

I stället måste företagen våga tänka om kring hur verksamheten är organiserad och vilka arbetsuppgifter som över huvud taget behöver utföras.

– Man måste verkligen tänka på att göra om processer. Och det är mycket större arbete.

För företagsledarna innebär det två utmaningar samtidigt: att investera i en teknik som snabbt kan förändra hela verksamheten och att undvika att investeringarna skapar ett långvarigt beroende av en enskild leverantör.

Efterlyser större teknisk förståelse

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Guttmann anser därför att både företagsledningar och styrelser behöver bättre förståelse för AI-marknaden.

Han lyfter bland annat möjligheten att inrätta särskilda innovations- och AI-kommittéer som kan följa utvecklingen och ge styrelsen råd.

Det handlar inte om att varje vd måste bli teknisk expert. Däremot måste beslutsfattarna förstå vilka beroenden de skapar när de väljer plattformar och leverantörer.

– Det är extremt viktigt att du förstår teknologin bakom det du bestämmer för ditt bolag. Du måste förstå vad som händer i ekosystemet.

Se samtalet: I Realtids videopodd Unlocked diskuterar AI-experten Christian Guttmann och styrelseproffset Petra von Rohr hur AI förändrar företagens strategier, investeringar och ledarskap. Programledare är Walter Naeslund.