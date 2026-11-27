Indonesisk polis har gripit tre personer misstänkta för att ha manipulerat aktiekursen i energibolaget Dian Swastatika Sentosa.

Gripandena sker samtidigt som landet försöker stärka förtroendet för sin aktiemarknad efter kritik från indexleverantören MSCI.

Enligt polisen ska de misstänkta ha manipulerat handeln i bolagets aktie, med kortnamnet DSSA, mellan maj och juli 2024.

Tjänade miljarder

Manipulationen ska ha drivit upp aktiekursen med omkring 210 procent, skriver Financial Times.

De tre misstänks ha samarbetat för att påverka handelsvolymerna genom värdepapperskonton både i Indonesien och utomlands.

Genom att köpa och därefter sälja aktier ska de ha gjort vinster på omkring 10 biljoner rupier, motsvarande över fem miljarder kronor.

Polisen har inte offentliggjort de misstänktas identiteter. En av dem har endast identifierats med en initial.

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Dian Swastatika Sentosa är verksamt inom energi, infrastruktur och teknik och har kopplingar till det indonesiska konglomeratet Sinar Mas Group.

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