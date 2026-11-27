Det stormar på den indonesiska börsen just nu. Efter en ytterst svagt presterande period har tre personer gripits i en manipulationshärva.
Tre gripa för marknadsmanipulation – tjänade miljarder på att driva upp aktiekurs
Indonesisk polis har gripit tre personer misstänkta för att ha manipulerat aktiekursen i energibolaget Dian Swastatika Sentosa.
Gripandena sker samtidigt som landet försöker stärka förtroendet för sin aktiemarknad efter kritik från indexleverantören MSCI.
Enligt polisen ska de misstänkta ha manipulerat handeln i bolagets aktie, med kortnamnet DSSA, mellan maj och juli 2024.
Tjänade miljarder
Manipulationen ska ha drivit upp aktiekursen med omkring 210 procent, skriver Financial Times.
De tre misstänks ha samarbetat för att påverka handelsvolymerna genom värdepapperskonton både i Indonesien och utomlands.
Genom att köpa och därefter sälja aktier ska de ha gjort vinster på omkring 10 biljoner rupier, motsvarande över fem miljarder kronor.
Polisen har inte offentliggjort de misstänktas identiteter. En av dem har endast identifierats med en initial.
Dian Swastatika Sentosa är verksamt inom energi, infrastruktur och teknik och har kopplingar till det indonesiska konglomeratet Sinar Mas Group.
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Hotat med nedgradering
Gripandena kommer efter att MSCI i oktober varnat för att Indonesien riskerar att förlora sin status som tillväxtmarknad och i stället klassificeras som en fristående marknad, vilket Dagens PS rapporterade om då.
Indexleverantören hänvisade till bristande transparens på aktiemarknaden och en hög koncentration av aktieägande.
Redan i januari hade MSCI hotat med att nedgradera Indonesien till kategorin gränsmarknad.
Enligt indexleverantören anser marknadsaktörer att problemen är så omfattande att en vanlig nedgradering inte skulle spegla marknadens brister.
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Sämst presterande börs
Indonesiens finansinspektion OJK har därefter utfärdat böter mot aktörer som brutit mot handelsreglerna i samband med aktieaffärer i DSSA och två andra bolag kontrollerade av inflytelserika affärsmän.
Myndigheterna har också presenterat flera reformer. Bland annat ska den lägsta tillåtna aktiekursen sänkas från 50 till 1 rupie för att öka likviditeten.
Samtidigt ska kravet på fritt börsvärde, den andel aktier som måste vara tillgänglig för handel, höjas från 7,5 till 15 procent.
Jakartabörsen har dessutom uteslutit bolag med starkt koncentrerat ägande från sitt huvudindex.
Indonesiens börs är den sämst presterande i världen hittills i år, med ett fall på över 40 procent. MSCI väntas fatta beslut om landets marknadsstatus senast i juni 2027.
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