Efterfrågan på läkemedel som behandlar obesitas fortsätter att växa. Eli Lilly är en av giganterna på marknaden och ser stor potential.
Eli Lilly höjer säljprognosen – tror på boom för viktminskningsmedicin
Amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly höjer sin försäljningsprognos för helåret efter ett tredje kvartal som överträffade analytikernas förväntningar.
Det behöver inte vara slut där.
Vd Dave Ricks ser nämligen stora möjligheter till fortsatt expansion på marknaden för obesitasläkemedel.
Växande intäkter
Bolaget räknar nu med intäkter på mellan 91 och 92 miljarder dollar under 2026, jämfört med den tidigare prognosen på 85–87 miljarder dollar, skriver CNBC.
Den justerade vinsten väntas uppgå till 35–36 dollar per aktie, mot tidigare 35,50–36,50 dollar.
Prognosen påverkas av kostnader kopplade till bolagets förvärv och andra affärer under kvartalet.
Omsättningen landade på 24,4 miljarder dollar, jämfört med väntade 22,61 miljarder dollar.
Den starka utvecklingen drevs framför allt av diabetesläkemedlet Mounjaro och viktminskningsläkemedlet Zepbound. Mounjaro ökade sina globala intäkter med 65 procent.
Trots lägre realiserade läkemedelspriser i USA fortsätter efterfrågan att växa.
Konkurrerar med Novo Nordisk
Eli Lilly uppger att försäljningsvolymen på den amerikanska marknaden ökade med 41 procent, medan priserna i genomsnitt sjönk med 7 procent.
Bolagets nya viktminskningstablett Foundayo utvecklades däremot svagare än väntat. Intäkterna uppgick till 184 miljoner dollar under kvartalet, mot analytikernas prognos på omkring 229 miljoner dollar.
Antalet nya patienter som började använda läkemedlet fördubblades dock jämfört med föregående kvartal.
Eli Lilly uppskattar att endast 3–10 procent av de amerikaner som skulle kunna få behandling mot obesitas faktiskt får tillgång till vård. Enligt Dave Ricks finns därför betydande utrymme för marknadstillväxt.
Under tredje kvartalet hade Eli Lilly 63 procent av den amerikanska marknaden för diabetes- och obesitasläkemedel av GLP-1-typ. Danska konkurrenten Novo Nordisk hade en andel på 36,6 procent.
Läs mer: Aktieägarna kör över vd:n – världens äldsta bank på väg att slukas. Realtid