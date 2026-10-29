Eli Lilly höjer säljprognosen – tror på boom för viktminskningsmedicin

Amerikanska läkemedelsbolaget Eli Lilly höjer sin försäljningsprognos för helåret efter ett tredje kvartal som överträffade analytikernas förväntningar.

Det behöver inte vara slut där.

Vd Dave Ricks ser nämligen stora möjligheter till fortsatt expansion på marknaden för obesitasläkemedel.

Växande intäkter

Bolaget räknar nu med intäkter på mellan 91 och 92 miljarder dollar under 2026, jämfört med den tidigare prognosen på 85–87 miljarder dollar, skriver CNBC.

Den justerade vinsten väntas uppgå till 35–36 dollar per aktie, mot tidigare 35,50–36,50 dollar.

Prognosen påverkas av kostnader kopplade till bolagets förvärv och andra affärer under kvartalet.

Omsättningen landade på 24,4 miljarder dollar, jämfört med väntade 22,61 miljarder dollar.

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Den starka utvecklingen drevs framför allt av diabetesläkemedlet Mounjaro och viktminskningsläkemedlet Zepbound. Mounjaro ökade sina globala intäkter med 65 procent.

Trots lägre realiserade läkemedelspriser i USA fortsätter efterfrågan att växa.

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