Det visar ny konsumentdata från analysföretaget Worldpanel by Numerator, som Reuters rapporterar om.

Andelen brittiska hushåll med minst en användare av så kallade GLP-1-läkemedel steg till 8,5 procent i augusti, från 6,3 procent i februari. Ökningen går dessutom allt snabbare. På sex månader har antalet användare ökat nästan lika mycket som under hela det föregående året.

Läs även: Nya varningen för Ozempic – så liten är risken i siffror. Dagens PS

Under det första året efter att behandlingen inletts handlade dessa hushåll sammantaget dagligvaror för över en miljard pund mindre än förväntat, jämfört med hushåll utan användare. Det motsvarar omkring 389 pund per hushåll och år.

Siffran är dock en modellberäkning. Worldpanel jämför vad användarhushållen faktiskt köper med vad de förväntades köpa. Det är alltså inte en uppmätt nedgång i den brittiska livsmedelsmarknadens totala omsättning. Undersökningen bygger på 9 629 hushåll.

Chips och alkohol förlorar mest

De största förlorarna är alkohol och chips. Utgifterna för alkohol har minskat 15 procent mer i användarhushållen än i övriga hushåll, och utgifterna för chips har fallit med 15 procent, rapporterar The Grocer.

I stället vinner enkla och portionsanpassade alternativ. Användarhushållen köpte 30 procent mer frysta färdigrätter och lade 22 procent mer på varm choklad och maltdrycker. En del av pengarna går till annat än mat. Under det första året lade användarna 78 miljoner pund mer än väntat på hälso- och skönhetsprodukter, och 30 procent uppger att de handlat mer kläder och skor.

ANNONS

Redan i Worldpanels förra undersökning i juni syntes tydliga förändringar i matkorgen. Enligt Food Manufacture hade chokladutgifterna i användarhushållen då fallit 18 procentenheter mer än hos andra hushåll. Biverkningar som muntorrhet har i stället ökat köpen av tuggummi och munskölj.

Missa inte: Viktminskningsläkemedel kopplas till synförlust – myndighet kräver varningstext. Realtid

Användarna blir också fler i nya grupper. Männens andel har stigit till 32 procent, från 23 procent i februari. Tabletterna står redan för 11,2 procent av användningen, trots att de godkändes i Storbritannien först i juni. Worldpanel räknar med att över tio procent av de brittiska hushållen kommer att använda läkemedlen under 2027.

Antalet manliga användare har nästan fördubblats, från 440 000 i februari till 830 000 i augusti.

”För många är ett dagligt piller betydligt enklare än en spruta, och med ökningen av manliga användare väntar vi oss bara att intresset växer”, säger Nishita Pattni, senior konsult på Worldpanel by Numerator, till The Grocer.