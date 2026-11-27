För första gången genomförs fler betalningar med fysiska kort än med kontanter i euroområdets butiker.

Kort står nu för 45 procent av alla köp, jämfört med 44 procent för kontanter.

Det visar en ny undersökning från Europeiska centralbanken (ECB) som 2EU refererar till.

Stor förändring på tio år

Skiftet markerar en kraftig förändring i européernas betalningsvanor. För tio år sedan stod kontanter för 79 procent av alla köp, medan kort endast svarade för 19 procent.

Utvecklingen har varit gradvis men tydlig. År 2022 stod kontanter fortfarande för 59 procent av transaktionerna.

Två år senare hade andelen sjunkit till 52 procent, för att nu alltså hamna på 44 procent.

Räknat i transaktionsvärde har korten varit det vanligaste betalningsmedlet sedan 2022. Under 2026 stod de för 51 procent av det totala värdet, jämfört med 37 procent för kontanter.

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