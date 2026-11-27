För bara tio år sedan var en överväldigande andel köp i euroområdet i kontanter. Nu ser situationen helt annorlunda ut.
Historiska skiftet: Fler betalar nu euro med kort än med kontanter
För första gången genomförs fler betalningar med fysiska kort än med kontanter i euroområdets butiker.
Kort står nu för 45 procent av alla köp, jämfört med 44 procent för kontanter.
Det visar en ny undersökning från Europeiska centralbanken (ECB) som 2EU refererar till.
Stor förändring på tio år
Skiftet markerar en kraftig förändring i européernas betalningsvanor. För tio år sedan stod kontanter för 79 procent av alla köp, medan kort endast svarade för 19 procent.
Utvecklingen har varit gradvis men tydlig. År 2022 stod kontanter fortfarande för 59 procent av transaktionerna.
Två år senare hade andelen sjunkit till 52 procent, för att nu alltså hamna på 44 procent.
Räknat i transaktionsvärde har korten varit det vanligaste betalningsmedlet sedan 2022. Under 2026 stod de för 51 procent av det totala värdet, jämfört med 37 procent för kontanter.
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Kontanter lär ha kvar en funktion
Men trots att kontantanvändningen minskar vill konsumenterna inte överge sedlar och mynt.
Hela 62 procent anser att möjligheten att betala kontant är viktig. Samtidigt tycker 82 procent att det är viktigt att kunna betala digitalt.
Bara 3 procent uppger att de aldrig använder kontanter.
I Sverige har trenden varit tydlig: kontanter har blivit ovanligare till förmån för kortbetalningar och Swish.
Men riksbankschefen Erik Thedéen har flera gånger sagt att han vill att kontanter ska spela en roll även i framtiden.
Det gäller inte minst för att minska sårbarheten vid attacker eller andra former av problem, vilket han förklarade i en intervju med Dagens Nyheter för två år sedan.
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