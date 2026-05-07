McDonalds har sänkt priserna i USA, och det tycks ge resultat med mer försäljning. Men det finns också moln på kedjans himmel.
McDonalds säljer mer – men dyrare kött ställer till det
Hamburgerkedjan McDonalds redovisar högre försäljning än väntat under årets första kvartal.
Det kommer efter en offensiv satsning på billigare måltider, där man har velat återställa sitt rykte som en kedja med låga priser.
Men lönsamheten får sig en törn när priserna på nötkött och energi stiger kraftigt.
Bättre försäljning än väntat
Den globala jämförbara försäljningen ökade med 3,8 procent under kvartalet, vilket var något bättre än analytikernas prognoser, skriver Financial Times.
Tillväxten var dock lägre än under föregående kvartal då försäljningen steg med 5,7 procent.
Bolaget uppger att marknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Australien och Japan visade positiv utveckling.
Strategin har varit att återvinna positionen som ett prisvärt alternativ för konsumenter som blivit mer försiktiga med sina utgifter efter flera år av hög inflation.
Lanserade lägre priser
I april lanserade McDonalds nya lågprismenyer i USA, där ett frukosterbjudande med korvmacka, hash browns och kaffe numera inte kostar mer än fyra dollar.
Satsningen kommer samtidigt som många hushåll pressas av högre drivmedels- och levnadskostnader.
Utvecklingen sker i ett allt mer osäkert ekonomiskt läge där konflikten kring Hormuzsundet bidragit till stigande energipriser globalt.
Samtidigt har priserna på amerikanskt nötfärskött nått rekordnivåer, vilket riskerar att slå mot marginalerna för snabbmatskedjor med stor exponering mot hamburgare.
Högre omsättning
Omsättningen för McDonalds steg med 9 procent till 6,5 miljarder dollar under kvartalet.
Nettoresultatet ökade samtidigt med 6 procent till nära två miljarder dollar, även det något över marknadens förväntningar.
Koncernchefen Chris Kempczinski lyfte fram att både franchisetagare och bolagsägda restauranger visade tillväxt trots det svagare konsumentklimatet.
Strid med Burger King
Under kvartalet hamnade Kempczinski även i fokus på sociala medier efter en reklamvideo för den nya hamburgaren Big Arch, där hans sätt att äta burgaren blev föremål för omfattande hån online.
Konkurrenten Burger King svarade snabbt med en egen reklamfilm där kedjans vd demonstrativt tog ett stort bett av en Whopper.
Trots en starkare kvartalsrapport än konkurrenten har McDonalds aktie fallit omkring sex procent sedan årsskiftet. Bolaget värderas nu till cirka 202 miljarder dollar på börsen.
