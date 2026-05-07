McDonalds säljer mer – men dyrare kött ställer till det

Hamburgerkedjan McDonalds redovisar högre försäljning än väntat under årets första kvartal.

Det kommer efter en offensiv satsning på billigare måltider, där man har velat återställa sitt rykte som en kedja med låga priser.

Men lönsamheten får sig en törn när priserna på nötkött och energi stiger kraftigt.

Bättre försäljning än väntat

Den globala jämförbara försäljningen ökade med 3,8 procent under kvartalet, vilket var något bättre än analytikernas prognoser, skriver Financial Times.

Tillväxten var dock lägre än under föregående kvartal då försäljningen steg med 5,7 procent.

Bolaget uppger att marknader som USA, Storbritannien, Tyskland, Australien och Japan visade positiv utveckling.

Strategin har varit att återvinna positionen som ett prisvärt alternativ för konsumenter som blivit mer försiktiga med sina utgifter efter flera år av hög inflation.

