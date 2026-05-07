Få trodde att American Express skulle kunna konkurrera med kortjättarna i dagens samhälle. Men de har gått snäppet längre än så.
Premiumkortet rusar mot toppen – tack vare Gen Z
American Express kan för vissa var ett företag som tillhör en svunnen era.
Men vd Stephen Squeri har på mindre än ett decennium förvandlat det klassiska kreditkortsbolaget till en av finanssektorns starkaste tillväxtmaskiner.
Strategin har varit oväntad: att rikta premiumkort mot yngre kunder och samtidigt höja avgifterna kraftigt.
Stark utveckling på aktien
Sedan Squeri tog över som vd 2018 har American Express utvecklats starkare än flera av sina största konkurrenter inom både bank och betalningar.
Aktien har haft en årlig totalavkastning på omkring 16 procent under perioden, enligt Fortune.
Samtidigt har bolaget ökat intäkterna i tvåsiffrig takt och stärkt lönsamheten trots stigande konkurrens från aktörer som JP Morgan och Capital One.
Kärnan i strategin har varit att satsa på millennials och generation Z, grupper som traditionellt inte setts som självklara kunder för dyra premiumkort.
Riktar sig mot yngre
Squeri bedömde tidigt att yngre höginkomsttagare var villiga att betala höga årsavgifter om erbjudandet innehöll rätt kombination av resor, restauranger och livsstilstjänster.
Det blev särskilt tydligt när American Express höjde årsavgiften för Platinum-kortet från 695 till 895 dollar och samtidigt lade till nya förmåner kopplade till bland annat restaurangplattformen Resy, Uber och hotellvistelser, skriver Forbes.
Lanseringen blev den mest framgångsrika i kortets historia, med kraftigt ökade nyteckningar.
Squeri, som växte upp i arbetarklassområdet Astoria i Queens, beskrivs som en ovanlig ledare på Wall Street.
Okonventionell väg
Under lång tid ansågs han sakna den traditionella framtoningen för en storbankschef. Han har själv berättat hur han tidigt i karriären fick höra att han aldrig skulle nå toppen inom American Express.
Karriären tog fart efter att han ledde bolagets omfattande omstrukturering efter förlusten av det stora Costco-samarbetet 2015. Samtidigt ökade pressen från nya premiumkort som Chase Sapphire Reserve.
Squeri fick ansvar för att kapa kostnader och modernisera erbjudandet, något som senare banade väg för vd-posten.
Under pandemin valde han dessutom att behålla personalstyrkan och investera i nya digitala förmåner när resandet tvärstannade. Det bidrog till att behålla kunderna och stärkte varumärket inför återhämtningen.
