Premiumkortet rusar mot toppen – tack vare Gen Z

American Express kan för vissa var ett företag som tillhör en svunnen era.

Men vd Stephen Squeri har på mindre än ett decennium förvandlat det klassiska kreditkortsbolaget till en av finanssektorns starkaste tillväxtmaskiner.

Strategin har varit oväntad: att rikta premiumkort mot yngre kunder och samtidigt höja avgifterna kraftigt.

Stark utveckling på aktien

Sedan Squeri tog över som vd 2018 har American Express utvecklats starkare än flera av sina största konkurrenter inom både bank och betalningar.

Aktien har haft en årlig totalavkastning på omkring 16 procent under perioden, enligt Fortune.

Samtidigt har bolaget ökat intäkterna i tvåsiffrig takt och stärkt lönsamheten trots stigande konkurrens från aktörer som JP Morgan och Capital One.

Kärnan i strategin har varit att satsa på millennials och generation Z, grupper som traditionellt inte setts som självklara kunder för dyra premiumkort.