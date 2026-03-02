När man summerar Warren Buffetts karriär finns det många framgångar, men också en riktig miss.
Buffetts dyra McDonalds-tabbe: "Bättre om jag gått på bio"
Warren Buffett är känd för att vara en legendar när det kommer till investeringar. Men även solen har sina fläckar.
I slutet av 1990-talet valde Buffett att sälja sitt innehav i McDonald’s, vilket i efterhand visade sig bli en dyr läxa.
Vid årsskiftet 1996 ägde Berkshire Hathaway omkring 30,4 miljoner aktier i snabbmatskedjan, motsvarande 4,3 procent av bolaget och värderat till cirka 1,4 miljarder dollar.
”Mycket stort misstag”
Mindre än två år senare såldes hela posten.
Redan i sitt brev till aktieägarna 1998 konstaterade Buffett att beslutet hade försämrat bolagets resultat det året och att försäljningen var ett betydande misstag.
”Särskilt mitt beslut att sälja McDonald’s var ett mycket stort misstag. Sammantaget hade det varit bättre förra året om jag regelbundet hade smugit iväg på bio när marknaden var öppen”, skrev Buffett efter ett tufft år.
Berkshire Hathaway skulle repa sig överlag, men när det gäller den uteblivna vinsten på McDonalds skulle det bara bli värre.
Hade varit värda över 10 miljarder dollar
Från början av 2000-talet har McDonald’s-aktien haft en lång period av uppgång, med endast ett fåtal negativa år sedan 2003. I dag handlas aktien kring 341 dollar.
Om Berkshire hade behållit sitt innehav skulle andelen vara värd drygt 10 miljarder dollar, exklusive utdelningar.
Affären har blivit ett av de mest uppmärksammade exemplen på hur även världens mest framgångsrika investerare kan felbedöma långsiktig potential.
Gillar långsiktighet
Buffett är annars känd för sin investeringsfilosofi som betonar tålamod och långsiktighet.
Han har under decennier förespråkat att investerare bör äga kvalitetsbolag under mycket lång tid och fokusera på stabilt växande vinster snarare än kortsiktiga kursrörelser.
Samtidigt har han medgett att det inte alltid är enkelt att tillämpa den strategin i praktiken.
Gick sent in i Amazon
Berkshire dröjde exempelvis länge med att investera i snabbväxande teknikbolag som Amazon, vars grundare Jeff Bezos senare visade sig bygga ett av världens mest värdefulla företag.
Även det har Buffett beskrivit som en felbedömning.
Buffetts mångårige affärspartner Charlie Munger betonade ofta vikten av att ständigt ompröva sina slutsatser och fortsätta lära sig, särskilt i en snabbt föränderlig ekonomi.
