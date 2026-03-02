Buffetts dyra McDonalds-tabbe: "Bättre om jag gått på bio"

Warren Buffett är känd för att vara en legendar när det kommer till investeringar. Men även solen har sina fläckar.

I slutet av 1990-talet valde Buffett att sälja sitt innehav i McDonald’s, vilket i efterhand visade sig bli en dyr läxa.

Vid årsskiftet 1996 ägde Berkshire Hathaway omkring 30,4 miljoner aktier i snabbmatskedjan, motsvarande 4,3 procent av bolaget och värderat till cirka 1,4 miljarder dollar.

”Mycket stort misstag”

Mindre än två år senare såldes hela posten.

Redan i sitt brev till aktieägarna 1998 konstaterade Buffett att beslutet hade försämrat bolagets resultat det året och att försäljningen var ett betydande misstag.

”Särskilt mitt beslut att sälja McDonald’s var ett mycket stort misstag. Sammantaget hade det varit bättre förra året om jag regelbundet hade smugit iväg på bio när marknaden var öppen”, skrev Buffett efter ett tufft år.

Berkshire Hathaway skulle repa sig överlag, men när det gäller den uteblivna vinsten på McDonalds skulle det bara bli värre.