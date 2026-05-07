Hygienjätten Essity meddelade på onsdagskvällen att bolaget inleder en strategisk översyn av affärsområdet Consumer Tissues globala verksamhet. Det är ett besked som länge efterfrågats av investerare och analytiker.
Essitys hemliga plan avslöjas – kan lyfta aktien med 60 procent
Consumer Tissue är ingen marginell del av Essity (börskurs Essitys) .
Affärsområdet stod för 31 procent av bolagets totala intäkter under 2025, med en omsättning på 43,5 miljarder kronor. En eventuell avknoppning skulle alltså röra sig om uppemot en tredjedel av koncernens värde.
Missa inte: Legora expanderar snabbt – andra uppköpet på kort tid. Realtid
Beskedet kom inför torsdagens kapitalmarknadsdag och överraskade marknaden, trots att frågan om en uppdelning diskuterats i branschen under flera år.
Ny vd gav inga signaler i februari
Så sent som i februari i år tonade Essitys nytillträdda vd Ulrika Kolsrud ned spekulationerna om en strukturaffär i en intervju med Dagens PS.
Läs även: Guld och silver: ”Efter Iran börjar uppgången igen”. Dagens PS
Hon betonade då att det finns ”tydliga synergieffekter mellan våra verksamheter” och att fokus låg på att realisera den fulla potentialen inom befintlig portfölj.
Samtidigt lämnade hon en dörr på glänt: ”Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera vår verksamhet och säkerställa att portföljen är rätt sammansatt.”
Toppförvaltare ser stor uppsida
DNB Carnegies förvaltare Simon Blecher, som länge argumenterat för ett strategiskt grepp från Essitys ledning, välkomnar beskedet. I en kommentar till Dagens industri på onsdagskvällen skriver han att han ser det som ”väldigt positivt på både kort och lång sikt.”
Blecher bedömer att resterande delar av Essity, efter en eventuell avknoppning eller försäljning av Tissue-verksamheten, bör värderas upp kraftigt.
Missa inte: Premiumkortet rusar mot toppen – tack vare Gen Z. Realtid
Han pekar på ett potentiellt värde på 350–400 kronor per aktie över ett par års sikt, att jämföra med onsdagens stängningskurs på 250 kronor.
Aktien har utvecklats svagt de senaste åren och är ned nära 20 procent under den senaste treårsperioden. Blecher kallade Essity ”otroligt billig” redan i september 2025, på i stort sett samma kursnivå som i dag.
Inget slutligt beslut fattat
Essity understryker att den strategiska översynen just nu är i ett tidigt skede och att inget slutligt beslut om avknoppning eller försäljning har fattats.
Läs även: Försvarsbolagets emission övertecknad med 278 procent. Dagens PS
Bolaget knoppades själv av från SCA 2017 och avyttrade sin kinesiska verksamhet Vinda så sent som 2024.