Essitys hemliga plan avslöjas – kan lyfta aktien med 60 procent

Consumer Tissue är ingen marginell del av Essity (börskurs Essitys) .

Affärsområdet stod för 31 procent av bolagets totala intäkter under 2025, med en omsättning på 43,5 miljarder kronor. En eventuell avknoppning skulle alltså röra sig om uppemot en tredjedel av koncernens värde.

Beskedet kom inför torsdagens kapitalmarknadsdag och överraskade marknaden, trots att frågan om en uppdelning diskuterats i branschen under flera år.

Ny vd gav inga signaler i februari

Så sent som i februari i år tonade Essitys nytillträdda vd Ulrika Kolsrud ned spekulationerna om en strukturaffär i en intervju med Dagens PS.

Hon betonade då att det finns ”tydliga synergieffekter mellan våra verksamheter” och att fokus låg på att realisera den fulla potentialen inom befintlig portfölj.

Samtidigt lämnade hon en dörr på glänt: ”Vi arbetar kontinuerligt med att utvärdera vår verksamhet och säkerställa att portföljen är rätt sammansatt.”