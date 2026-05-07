Putin i kläm: Ekonomin viker – det kan vara räddningen

Något fundamentalt håller på att förändras i Ryssland. Det handlar inte om en revolt, utan om ett subtilt skifte i språket bland landets maktelit.

Så sent som förra våren talade regeringstjänstemän, regionala guvernörer och affärsmän om kriget i Ukraina i termer av ”vi” och ”vårt”, det skriver en före detta senior rysk tjänsteman i en analys The Economist.

Nu beskrivs det alltmer som Vladimir Putins projekt, inte deras. Framtiden diskuteras inte längre i termer av vad presidenten kommer att besluta, utan som något som kan ta form oberoende av honom,

Analysen pekar ut fyra samverkande faktorer: krigets växande kostnader för det breda samhället, eliternas krav på fungerande spelregler i frånvaron av västerländska institutioner, ett geopolitiskt läge som successivt urholkar Rysslands tidigare fördelar, samt en ideologisk kontroll som kräver lojalitet utan att erbjuda någon vision om framtiden.

Ekonomin sämre än väntat

Den inrikesekonomiska bilden förstärker bilden av ett system under press.

Putin krävde i april svar från regering och centralbank efter att BNP backade med 1,8 procent i början av 2026, jämfört med centralbankens prognos om tillväxt på 1,6 procent. Byggsektorn föll 16 respektive 14 procent i januari och februari.

Energiintäkterna under första kvartalet sjönk med 45 procent, samtidigt som de statliga utgifterna ökade med 17 procent.

Strukturellt är utsikterna dystra. Kompetensflykt, raserade institutioner och den militära produktionens dominans över civila industrier gör en återgång till hållbar tillväxt svår, oavsett om kriget i Ukraina upphör eller inte.